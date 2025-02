Mais de 200 jovens e adultos concluem os estudos em Brusque em 2024

No ano passado, 242 jovens e adultos concluíram os estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Brusque. A diretora do ensino fundamental, Sandra Regina Aguiar, avaliou o ano de forma positiva e afirmou que houve um aumento nas matrículas neste ano.

As matrículas na EJA acontecem a cada seis meses. No primeiro semestre do ano passado, 117 alunos concluíram os estudos, e no segundo, 125. Sandra classifica o público como desafiador.

“Às vezes, eles [os alunos] iniciam e depois acabam desistindo. Precisam de bastante incentivo para permanecer na escola. Como a maioria já tem mais de 18 anos, não têm a obrigatoriedade de frequentar as aulas”, afirma.

Para o primeiro semestre deste ano, houve um aumento em relação ao mesmo período no ano passado. A EJA conta atualmente com 136 alunos matriculados.

A diretoria explica que a faixa etária do EJA começa a partir de 15 anos, sem idade máxima. Além disso, afirma que a divisão de gêneros é igualitária.

Polos de ensino

Para manter os alunos incentivados a continuar os estudos, os profissionais da educação realizam diversas ações de estímulo, o que mantém a taxa de desistência nos menores índices possíveis.

Na visão da diretora, entre os semestres do ano passado, não houve um alto número de desistências. “A EJA cumpre o seu papel”, afirma.

Atualmente, a EJA atua em dois polos, com capacidade para cinco turmas, na Escola Básica Municipal Lions Clube Comp Oscar Maluche e na Escola de Ensino Fundamental Paquetá. Em algumas ocasiões, nem todas as turmas são utilizadas devido ao baixo número de alunos.

Regularmente, há duas turmas de alfabetização, uma em cada polo, e duas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Sandra afirma que a EJA nunca atingiu a capacidade máxima de alunos.

A EJA planeja a abertura de mais um polo no bairro Limeira. Em março, será realizada uma pesquisa de demanda para identificar o público da comunidade.

Matrículas

Para realizar matrículas é necessário ter 15 anos completos. Basta entrar em contato com o EJA pelo telefone/WhatsApp (47) 3355-8254 e apresentar documentos para a validação.

Caso o aluno seja menor de idade, somente o responsável pode fazer a matrícula. Não há um prazo de término para as matrículas. A alfabetização de alunos é feita até o 9º ano.

Confira os documentos necessários:

Histórico escolar (caso tenha concluído alguma série)

Foto 3×4

Xerox do RG e do CPF do aluno

Xerox do RG e do CPF do responsável (caso o aluno tenha menos de 18 anos)

Procuração como responsável legal (caso o responsável não seja pai ou mãe do aluno)

Xerox da carteira de vacinas (com todas as vacinas em dia)

Xerox do cartão do SUS

Comprovante de residência atualizado no nome do pai, mãe ou responsável. Também é válido contrato de aluguel, se não tiver contas no nome.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: