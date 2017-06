Mais de 27,6 mil pessoas já foram afetadas pela chuva em Santa Catarina

As chuvas continuam causando estragos e prejuízos em Santa Catarina. Segundo balanço divulgado às 8h desta terça-feira, 6, pela Defesa Civil, mais de 27,6 mil pessoas foram afetadas pelos temporais em 88 municípios.

No final da tarde da segunda-feira, 5, eram 10.127 pessoas. O número aumentou rapidamente na última madrugada não só pelo excesso de chuva, mas também porque o solo já está encharcado e os rios estão cheios.

O secretário adjunto da Defesa Civil, Fabiano de Souza, informou que a situação deve se complicar ainda mais pois a previsão é de chuva até quinta-feira, 8, em todas as regiões do estado, de acordo com dados do setor de meteorologia da Epagri/Ciram.

“A Defesa Civil continua em alerta em todos os municípios. A prioridade, neste momento, é realizar o atendimento das pessoas afetadas. Além disso, mantemos um contato constante com as prefeituras e com as coordenadorias regionais de Defesa Civil para informar sobre a possibilidade de agravamento do cenário”, explicou.

De acordo com o secretário adjunto, na manhã desta terça-feira, Rio do Sul era a cidade mais crítica e possuía 21 abrigos ativados, o maior número do estado. Outro município que foi fortemente atingindo pelas chuvas foi Lages, que se encontra com sete abrigos ativados e 318 pessoas neste locais.

“O número de desalojados, que são as pessoas que tiveram que ser transferidas para casa de parentes ou amigos, é ainda maior, já que a prioridade das pessoas é buscar auxílio junto aos mais próximos”, contou.

Sobre as barragens, Fabiano explicou que a prioridade para esta terça-feira é conseguir estabilizar o nível do reservatório da barragem de Taió para que seja possível manter a capacidade operacional com a chegada da chuva dos próximos dias. Uma comporta foi aberta nesta manhã.

“A abertura das outras seis comportas estará condicionada ao acompanhamento dos níveis dos rios das cidades que se encontram depois da estrutura. Não vamos deixar que as aberturas das comportas elevem demais o atual nível dos rios para a proteger a população destes municípios”, explicou.

Diante do atual cenário, a barragem de Ituporanga deve seguir vertendo, e a barragem de José Boiteux deve permanecer com as duas comportas fechadas, preservando as condições hidrológicas dos municípios do Médio Vale e da Foz do Rio Itajaí Açú.

De acordo com o relatório da Defesa Civil, são 1,3 mil pessoas desalojadas (tiveram que ser transferidas para a casa de parentes ou amigos) e 1.925 estão desabrigadas (removidos para um abrigo público). Também foram contabilizadas 8.649 casas danificadas. Não há nenhum registro de morte no relatório por conta da chuva.

“Alertamos que a situação ainda é crítica no estado, mesmo que por certos momentos a chuva diminua. Qualquer precipitação agrava o quadro atual. Pedimos para que a população se mantenha atenta e siga a orientação da Defesa Civil”, finalizou o secretário adjunto.

A Defesa Civil de SC encaminhou para os abrigos itens de assistência humanitária. Para Lages, foram 610 cestas básicas; 610 kits de limpeza; 2.036 kits de higiene pessoal; 83 colchões de solteiro e 83 acomodações de solteiro. Para Rio do Sul fora 147 cestas básicas; 526 kits higiene pessoal; 144 galões de água de 5 litros; 147 kits de limpeza; 50 colchões de solteiro e 50 kits acomodações para colchões.

Acumulados de chuva previstos – Previsão Epagri/Ciram

Terça-feira: 10mm a 30mm em média no estado e pontuais em torno de 40mm no Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte.

Quarta-feira: 10mm a 30mm em média no estado.

Quinta-feira: chuva mais intensa, com valores de 40mm a 60mm em média e pontuais em torno de 100mm, no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. Nas outras regiões, média de 30mm a 40mm.

Sexta-feira: sol volta a aparecer com declínio acentuado de temperatura, devido à chegada de uma intensa massa de ar frio.

Abrigos



Lages: 7 abrigos com 318 pessoas

Rio do Sul: 21 abrigos com 739 pessoas

Rio do Oeste: 3 abrigos com 186 pessoas

Ponte Serrada: 1 abrigo com 4 pessoas

Laurentino: 1 abrigo com 70 pessoas

Capinzal: 1 abrigo com 6 pessoas

Agronômica: 1 abrigo com 97 pessoas

Taió: 1 abrigo com 7 pessoas

Correia Pinto: 1 abrigo com 56 pessoas

Ituporanga: 3 abrigos com 69 pessoas