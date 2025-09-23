Mais de 40 municípios catarinenses são atingidos por fortes chuvas

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) intensificou o atendimento a ocorrências no domingo, 21, e na segunda-feira, 22, em razão das fortes chuvas, ventos e granizo que atingiram diversas regiões do estado. Nesse período, foram contabilizados 151 atendimentos em 43 municípios, com a atuação de 81 bombeiros militares, 65 bombeiros comunitários e 56 viaturas.

As ações envolveram principalmente cortes emergenciais de árvores, entrega de lonas para famílias atingidas e apoio em destelhamentos de residências. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira, 22, às 13h30.

No Oeste catarinense, o município de São Lourenço do Oeste foi um dos mais atingidos. Apenas a 2ª Companhia contabilizou o atendimento a 35 famílias, com a distribuição de cerca de 2 mil m² de lonas para cobertura de casas, além da realização de duas desobstruções de rodovias e cortes de árvores. O bairro Progresso foi o mais afetado pelo temporal.

Na região de Canoinhas e Três Barras, equipes foram acionadas para diversas ocorrências de queda de árvores na BR-280 e em estradas locais. Em um dos atendimentos, em Valinhos, os bombeiros precisaram utilizar roupas de apicultor devido à presença de um enxame de abelhas, garantindo a segurança durante a remoção da árvore que bloqueava totalmente a via.

Em Rio Negrinho, o trem de socorro atendeu seis ocorrências quase simultâneas, incluindo destelhamentos, quedas de árvores e apoio à Celesc devido a postes quebrados. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Em Mafra, diversas árvores caíram sobre veículos, residências e rodovias. Em um dos casos, um carro estacionado foi atingido por uma árvore no bairro Vila Nova. Não havia ocupantes no veículo e ninguém se feriu.

Em Campos Novos, uma árvore caiu sobre um veículo que transitava pela SC-135, na localidade de Bela Vista. O motorista, de 40 anos, conseguiu sair ileso, mas ficou preso momentaneamente sob os galhos devido ao vendaval. A rodovia precisou ser interditada por cerca de 1h30 para os trabalhos de remoção.

Ocorrências semelhantes também foram registradas em municípios como Rio das Antas, Monte Carlo, Santa Cecília, Salto Veloso e Matos Costa, envolvendo quedas de árvores e destelhamentos.

O CBM-SC orienta que a população não realize reparos em telhados durante o temporal, devido ao risco de novos ventos e chuvas.

Até o momento, não há registro de feridos graves em decorrência das ocorrências climáticas. Em caso de emergência, ligue 193.

