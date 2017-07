Mais de 400 atletas participam da 1ª Corrida de Guabiruba

Mais de 400 atletas participaram da 1ª Corrida de Guabiruba, que aconteceu na manhã deste domingo, 23. A prova teve dois percursos diferentes, de 5 e 10 quilômetros e durou cerca de 40 minutos.

O vencedor no Geral Masculino foi o atleta de Rio do Sul, Leandro Marcelino de Oliveira, de 33 anos, que realizou o percurso em 30m09s. No feminino quem levou a melhor foi Damaris de Castro Pain, 40, da equipe FCB Elite. O tempo dela foi de 40m10s.

Já na prova de 5km, o primeiro lugar ficou com Jurandyr Couto Jr, 28, que fez em 16min01s. Ele é da equipe Educative. No feminino, Jocélia Meleck,33, levou a melhor com o tempo de 20m20s. A equipe da competidora não foi informada.

A largada teve início no Supermarcado Carol, passou pela Câmara de Vereadores, foi ao portal de entrada de Guabiruba e voltou para o Carol. A corrida foi uma iniciativa do Supermercado Carol e da Detrick Malhas e teve o apoio da Secretaria de Esportes do município.

Matheus Gums, organizador da competição, comemora o resultado do evento. Ele considera que por ser a primeira edição, o número de participantes superou as expectativas. Ao todo foram 403 atletas de várias cidades de Santa Catarina e até mesmo do Rio Grande do Sul. “Recebemos atletas profissionais, que treinam há muito tempo. Ficamos felizes pelo número de inscritos e pelo nível técnico da corrida”.

A competição era aberta para homens e mulheres a partir de 16 anos. Um dos fatos que chamou a atenção do organizador foi a participação de um carpinteiro de Cunha Porã (SC), de 40 anos, que decidiu se inscrever na sexta-feira, 21. Gums conta que o homem passava por Guabiruba, ficou sabendo da prova e decidiu competir. Ele ficou entre os primeiros colocados.

Devido ao sucesso do evento, o organizador já garante que haverá a segunda edição. A data ainda não foi definida. Porém, a Corrida de Guabiruba já entrará para o calendário de eventos do município.