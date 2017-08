Mais de 450 crianças precisam receber a segunda dose da vacina contra a Influenza

Todas as crianças que receberam pela primeira vez a vacina contra a Influenza neste ano, devem tomar a segunda dose em um intervalo mínimo de 30 dias para completar a imunização contra a doença. Em Brusque, conforme a Vigilância Epidemiológica, até o momento 739 crianças foram imunizadas, restando ainda 476.

Oficialmente a campanha encerrou no dia 9 de junho, porém, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) continuam vacinando até quando tiver estoque. Cerca de 1, 2 mil crianças foram vacinadas com a primeira dose.

A enfermeira da Vigilância Epidemiológica e responsável técnica pela Vigilância em Saúde, Natália Cabral Marchi, explica que todas as crianças que receberam uma ou duas doses da vacina influenza sazonal em 2016, devem receber apenas uma dose em 2017.

Já crianças de seis meses a menores de nove anos que foram vacinadas pela primeira vez devem agendar a segunda dose para 30 dias após a primeira dose. Ela afirma que são necessárias duas vacinas, pois não tomar o reforço significa estar “parcialmente” protegido, entre cerca de 20% a 30%, mantendo o risco de contrair infecção pelo vírus.

As doses estão disponíveis nas UBS que possuem sala de vacinas. No entanto, como a campanha encerrou em junho, foi enviado para as unidades apenas o quantitativo necessário para a imunização das crianças do bairro.

Natália diz que algumas UBS já não dispõem mais a vacina em seus estoques. “Nestes casos orientamos a população que procure a sala de vacina mais próxima de sua residência para terminar o esquema da vacina contra Influenza”, diz a enfermeira, que completa: “Os pais deverão procurar as unidades o mais breve possível, considerando que a segunda dose foi agendada para 30 dias após a aplicação da primeira dose”.

No estado

Em Santa Catarina, 37.155 crianças catarinenses ainda não tomaram a segunda dose da vacina, o que representa 51,71% das 76.944 crianças que foram imunizadas pela primeira vez neste ano.

Crianças de 6 meses a menores de 9 anos imunizadas contra Influenza em Brusque



1ª dose: 1.215

2ª dose até o momento: 739

Ainda faltam 476 crianças receberem a 2ª dose

Onde vacinar?

Salas de vacinas das UBS de Brusque

Das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30

Consulte os endereços em goo.gl/tkMuzn