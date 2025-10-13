Mais de 50 mil pessoas passaram pela Fenarreco até domingo

Os fenafesteiros estavam com saudade da festa mais gostosa do Brasil, e os números comprovam. Entre quinta-feira, 9, e domingo, 12, 50.807 pessoas passaram pelos pavilhões da Fenarreco, em Brusque. O público aproveitou os primeiros dias para celebrar a cultura germânica com música, gastronomia e muita animação.

Nos quatro primeiros dias, foram comercializados 4.459 buffets e 2.007 pratos típicos, entre eles 985 pratos de marreco recheado, carro-chefe da festa. Ao todo, foram consumidos 21.047 copos de chopp, todos produzidos artesanalmente pelas cervejarias da Associação Vale dos Teares.

Para a diretora de Turismo de Brusque, Juliana da Silva, o resultado é motivo de comemoração. “A Fenarreco começou com uma energia incrível. Ver as famílias, os grupos de amigos e os turistas lotando o pavilhão, aproveitando nossa gastronomia e celebrando nossa cultura é a maior recompensa”, destaca.

O prefeito André Vechi também comemorou o sucesso do evento. “Com toda a preparação que fizemos durante o ano, principalmente na divulgação da festa, tínhamos certeza de que seria esse sucesso que está se apresentando. É algo natural. Todo o trabalho, toda a dedicação da nossa equipe agora estão dando frutos. E ainda está só começando. Temos muita Fenarreco pela frente”, afirma.

A programação da Fenarreco segue até 19 de outubro, com entrada gratuita todos os dias. O evento conta com apresentações culturais, gastronomia típica, praça de alimentação, parque de diversões, brincadeiras tradicionais e muito chopp artesanal gelado.

