ATUALIZAÇÃO – Fornecimento de energia é retomado em Botuverá após mais de 75% da cidade ficar sem luz; entenda o que aconteceu

Grande parte do município de Botuverá ficou sem o fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira, 25. Das 3,3 mil unidades consumidoras da cidade, apenas 770 estavam com o serviço operando normalmente, enquanto houve interrupção nas demais. Na prática, mais de 75% da cidade ficou sem energia.

Os dados são do painel de monitoramento em tempo real da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), empresa responsável pelo fornecimento de eletricidade no estado. O painel foi atualizado às 14h33 desta terça. Botuverá aparecia em vermelho no sistema. A Celesc se manifestou sobre o assunto por volta das 15h40 e informou o restabelecimento da energia elétrica na cidade.

Segundo a Celesc, houve um rompimento de um componente importante do sistema elétrico que atende Botuverá. Sendo assim, foi necessário desligar o fornecimento de energia para realização dos reparos.

Nota da Celesc na íntegra

A Celesc informa que, na tarde desta terça-feira, 25, identificou o rompimento de um componente importante do sistema elétrico que atende o município de Botuverá e precisou desligar o fornecimento de energia para fazer os reparos necessários. Por volta das 14h30, cerca de 2 mil unidades consumidoras estavam sem energia, mas graças à atuação das equipes de eletricistas da companhia, às 15h30 o fornecimento estava normalizado.

*O texto foi atualizado com novas informações às 15h47.

