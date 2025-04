Mais de 80% dos municípios de SC não têm inclusão digital em sua rede de ensino

Educação digital

A proibição do celular no ambiente escolar foi uma medida que está obtendo ótimos resultados e até aplausos dos próprios estudantes, inicialmente contrários. Mas ainda há muito a fazer. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado apontou que 82,56% dos 295 municípios de SC não têm, em sua rede de ensino, práticas de educação e inclusão digital. Mais: 57,75% não incorporaram formalmente a computação na educação básica e 77,18% não constituíram equipes para essa finalidade. Resumo: a gurizada só sabe mesmo manusear celular.

Revisionismo na UFSC 1

O Conselho Universitário da UFSC analisará na próxima sessão, terça-feira, um processo politicamente polêmico, que pode ter múltiplas repercussões: dar encaminhamento às recomendações da Comissão Memória e Verdade (CMV), da própria instituição, para retirar o nome de João David Ferreira Lima, o primeiro reitor (1962-1972), da denominação do campus-sede, localizado no bairro Trindade, em Florianópolis. Os familiares do ex-reitor reagiram e querem a impugnação do relatório da CMV. Está também na pauta de terça a contrariedade deles. Essa recomendação sinaliza posição da tal comissão para a necessidade de “reavaliação de homenagens concedidas anteriormente àqueles que praticaram comprovadamente denunciações e perseguições durante a ditadura civil-militar”.

Revisionismo na UFSC 2

O mesmo Conselho Universitário foi quem, em maio do ano passado, em assombrosa, mesquinha e inesquecível sessão, negou ao professor Rodolfo Pinto da Luz o título de professor emérito da instituição, como se ele não fosse digno da honraria por ser de uma linha ideológica e política um pouco diferente da que norteia aquelas nulidades (assim demonstraram com seu ato) que o integram. Ignoraram que Rodolfo foi reitor da UFSC em três mandatos distintos.

Revisionismo na UFSC 3

Nas rodas mais direitistas e, principalmente, bolsonaristas, o assunto está pegando fogo e há os que, maliciosamente, preveem que o mesmo Conselho Universitário poderá se reunir, em data oportuna, para escolher um novo nome que substitua João David Ferreira Lima. Quem sabe, Che Guevara, Hugo Chavez, Fidel Castro…

Violência vicária

Nas diferentes formas de violência, uma pouco conhecida, começa a ganhar nome próprio: a violência vicária. É aquela em que o agressor, quando perde o controle sobre a mulher (esposa, namorada, noiva, amante, etc.) acaba utilizando os filhos ou dependentes para atingi-la. Os profissionais do sistema de assistência social de SC já estão sendo preparados para identificar este tipo de violência e orientar a vítima. A palavra “vicário” deriva do latim, “vicarius”, que significa substituto, ou aquele que ocupa o lugar de outro.

Abandono de animais

O caso de uma mulher filmada por câmera de monitoramento abandonando um pequeno cão em rua desabitada em Barra Velha, no litoral norte de SC, foi o pano de fundo para a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovar esta semana projeto de lei que define como infração gravíssima utilizar veículo para abandonar ou auxiliar o abandono de animais em via pública. Além de multa, o texto prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No caso de abandono de cão ou gato, a suspensão do direito de dirigir será de 18 meses. O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro.

Jogatina 1

Pesquisa feita pelo DataSenado mostra que a maior parte dos brasileiros é a favor da legalização de jogos como bingos, cassinos e o jogo do bicho, mas quer mecanismos de controle de ilícitos, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Além disso, também são a favor de medidas para coibir a ludopatia (vício em jogos) e o endividamento.

Jogatina 2

A pesquisa foi feita a pedido do Senador Irajá (PSD-TO). Ele é o relator do projeto de lei 2.234/2022, do ex-deputado federal Renato Vianna (MDB-SC), que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil. O projeto também legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalos, entre outros jogos de azar. A intenção do relator é subsidiar a deliberação do projeto.

Centenário

Neste domingo, 27, a RenauxView celebra 100 anos de história com um evento comemorativo no pátio da fábrica, em Brusque. Trata-se de uma das poucas indústrias têxteis centenárias em operação no Brasil. Celebra, a partir das 10 horas, como apresentação da Philarmonica de Brusque, boas-vindas e falas institucionais, almoço com churrasco, chopp, refrigerante e sorvete e show com Leo & Dudu e banda. Parabéns.