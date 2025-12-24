Mais de cinco mil residências de Brusque estão sem energia nesta quarta-feira

Mais de cinco mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia elétrica na tarde desta quarta-feira, 24, véspera de Natal. O bairro mais afetado é Dom Joaquim, com cerca de 2,2 mil residências sem fornecimento.

Os dados são da Celesc e foram atualizados às 16h. O bairro Thomaz Coelho aparece em seguida, com aproximadamente 1,2 mil unidades sem energia. Na sequência estão Cedrinho (910), São João (744) e Cedro Grande (268).

Em Guabiruba, mais de 4,6 mil residências estão sem energia. O bairro mais afetado é o Guabiruba Sul, com 1,8 mil unidades sem fornecimento. Depois, Lageado Baixo (1,6 mil) e Imigrantes (442).