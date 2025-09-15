Mais de cinco mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia na manhã desta segunda-feira, 15. O bairro mais afetado é o Dom Joaquim, com mais de 2,1 mil locais sem fornecimento. Os dados são da Celesc e foram atualizados às 8h40.

O bairro Thomaz Coelho ocupa o segundo lugar com mais unidades atingidas, somando 1,2 mil. O Cedrinho também aparece com 899 afetadas, e o São João, com 730.

Em Botuverá, há mais de 1,7 mil locais sem energia. As quedas mais expressivas são nos bairros Águas Negras (305), Sessenta (248), Pedras Grandes (237) e Ribeirão do Ouro (208).

Até a publicação, não havia informações sobre a causa da queda de energia nos dois municípios.

Leia também:

1. Frio, chuva ou sol: como será a última semana do inverno em Brusque

2. Servidora pública de Brusque morre aos 55 anos

3. Bola assinada por Garrincha, espada de guerra e mais: conheça a nova exposição permanente do Museu Casa de Brusque

4. Brusque perde para a Ponte Preta fora de casa e chances de acesso despencam

5. Obras em Brusque causam interdições no trânsito nesta segunda-feira



Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

