Mais de cinco mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia na manhã desta segunda-feira
Botuverá também registra queda de energia
Mais de cinco mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia na manhã desta segunda-feira, 15. O bairro mais afetado é o Dom Joaquim, com mais de 2,1 mil locais sem fornecimento. Os dados são da Celesc e foram atualizados às 8h40.
O bairro Thomaz Coelho ocupa o segundo lugar com mais unidades atingidas, somando 1,2 mil. O Cedrinho também aparece com 899 afetadas, e o São João, com 730.
Em Botuverá, há mais de 1,7 mil locais sem energia. As quedas mais expressivas são nos bairros Águas Negras (305), Sessenta (248), Pedras Grandes (237) e Ribeirão do Ouro (208).
Até a publicação, não havia informações sobre a causa da queda de energia nos dois municípios.
