Mais de cinco mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia na manhã desta segunda-feira, 13. Segundo a Celesc, o bairro Santa Terezinha foi o mais afetado, com 2.036 locais sem luz. Os dados foram atualizados às 8h28.

O bairro Santa Rita também registrou diversas unidades sem energia, chegando a 1.895. Em seguida vem o Nova Brasília, com 797, e a Limeira Baixa, com 200. Até a publicação, a causa da queda ainda não havia sido divulgada.

