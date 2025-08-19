Mais de metade dos brasileiros apoiam prisão de Bolsonaro, diz Datafolha

Prisão

Na pesquisa Datafolha, do último final de semana, em que 51% dos brasileiros disseram apoiar a prisão domiciliar de Bolsonaro e 42% contrários, no recorte para a opinião de catarinenses, gaúchos e paranaenses os índices foram quase inversos, de 43% e 51%, respectivamente. Houve quem se surpreendesse, esperando percentual bem maior dos contrários à prisão.

Água desperdiçada

O Ranking de Saneamento 2025 revela que as perdas nas redes de abastecimento de água passaram da média de 35,04% entre 2022 e 2023 para os atuais 45,3% nas 100 maiores cidades brasileiras. Nenhuma de SC. A que tem menor perda é Suzano (SP), de apenas 0,88%; e a pior é Maceió, 71,73%. Um absurdo.

Desafio

Acerca do assunto: é um enorme desafio o que propõe o Programa de Saneamento Catarinense, conforme projeto em tramitação na Assembleia Legislativa, diante de um panorama que tem um contraste em SC: 89,59% da população é atendida por rede de abastecimento de água, mas apenas 33,97% têm cobertura de rede coletora de esgoto. Índice vergonhoso.

Queda no varejo

A 31ª edição do Índice do Varejo Stone (IVS), divulgada ontem, apontou queda de 2,5% nas vendas de SC em julho, na comparação anual. O Estado apresentou resultados negativos pelo terceiro mês consecutivo. Pior mesmo foi no Rio Grande do Sul, 7%.

Domicílio 1

O vereador carioca Carlos Bolsonaro, o “02”, decidiu mesmo desembarcar em SC e concorrer a uma vaga no Senado pelo estado em 2026. A cidade escolhida como seu domicílio eleitoral é São José. Já fez consultas no ramo imobiliário como interessado no aluguel ou compra de um apartamento na cidade, que a conhece razoavelmente, onde tem feito curso prático de tiro em um clube especializado.

Domicílio 2

A propósito, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da mesma cidade, foi condenado por improbidade administrativa, com multa de R$ 546 mil. O valor corresponde a todo seu salário mensal pago pela prefeitura por 30 meses.

Bela história 1

O ator Nicolas Prattes viajará de setembro deste ano a fevereiro de 2026 para rodar o longa metragem “Minha vida com Shurastey”, sobre o influenciador Jesse Koz e seu cão golden retriever. No mapa de locações estão a Patagônia, Ushuaia (Argentina), Curitiba e Balneário Camboriú, além dos Estados Unidos (Oregon, Alasca, Nova York e São Francisco.

Bela história 2

Como se sabe, Jesse Koz e seu cão viajavam pelo Oregon a bordo de um Fusca quando sofreram um acidente fatal, em 2022. Partiram de Balneário Camboriú e haviam percorrido vários países da América do Sul e da América do Norte. O destino era o Alasca, onde não conseguiram chegar. Tornou sua aventura pública com milhares de seguidores em rede social.

Conversa direta

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali), está realizando uma série de encontros com os acadêmicos beneficiados pelo programa Universidade Gratuita. A ação visa esclarecer as dúvidas dos alunos sobre o processo de contrapartida que eles tem que dar à população de SC após a conclusão do curso superior, por meio da atuação profissional em projetos sociais e em órgãos públicos credenciados na instituição de ensino. É que alguns estavam achando que jamais teriam que devolver algo.

Mirante

Está prevista para 16 de setembro a licitação da revitalização do Mirante da Serra do Rio do Rastro. O projeto prevê a concessão de uso precedida de investimentos para a construção, operação, manutenção e exploração sustentável do complexo, com exigências para melhoria da infraestrutura de lazer, cultura e gastronomia preservando, porém, a gratuidade do acesso para os visitantes. O lugar merece tudo que possa haver de bom.

Biografia

O ex-capitão da seleção brasileira de vôleibol Bruno Mossa de Rezende, o Bruninho, lança amanhã, a partir das 19 horas, no Beiramar Shopping, em Florianópolis, seu livro autobiográfico “Entre Sombras e Vitórias”. A obra conta com prefácios de dois dos maiores nomes do esporte brasileiro: o jogador de futebol Neymar e o surfista Gabriel Medina. Se der um tempo, dará um pulinho até Nova Trento, onde é padrinho do projeto de voleibol feminino local, que revelou Rosamaria Montibeller, titular da seleção nacional.