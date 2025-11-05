Mais de três mil residências estão sem energia na tarde desta quarta-feira em Brusque

Mais de três mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia na tarde desta quarta-feira, 5. O bairro mais afetado é o Centro I, com 1.426 unidades sem fornecimento. Os dados são da Celesc e foram atualizados às 16h15.

Na sequência estão os bairros São Luiz (1.109) e Santa Rita (1.064). Outros bairros, como Nova Brasília, Santa Terezinha e Centro II, também apresentam unidades sem energia.

Até o momento, não há informações sobre a causa da queda de energia. A reportagem busca contato com a Celesc para posicionamento.

