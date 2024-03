Mais dez UBSs de Brusque passam a atender em horário estendido a partir desta terça-feira; saiba quais

A partir desta terça-feira, 19, mais dez Unidades Básicas de Saúde passarão a atender em horário estendido, das 7h até as 19h. As unidades receberão 44 novos profissionais da área da saúde.

As UBSs que vão atender neste novo formato são: Cedrinho, Dom Joaquim, São João, rua Nova Trento, Guarani, Bateas, São Pedro, Limeira, Santa Terezinha e Planalto. Essas unidades se juntam com as outras nove que já estão atendendo neste horário desde o dia 19 de fevereiro.

Com a ampliação dos horários, os 44 novos profissionais farão parte das dez unidades. Na primeira ampliação foram contratados 32 médicos, para atuarem nas nove unidades.

O quadro de funcionários também aumentou agora com a ampliação. Ao todo, 44 novos profissionais farão parte das 10 unidades. Na fase anterior, outros 32 médicos foram contratados para atuar nas outras nove unidades.

De acordo com a prefeitura, a Unidade Central também faria parte do processo de ampliação, porém a UBS no momento está alocada na Policlínica, o que deve mudar em breve, e então, a UBS do Centro também passará a atender neste horário.

Segundo a secretária de Saúde, Thayse Rosa, a UBS do Centro deve ser transferida para um novo local perto do dia 13 abril.

A Prefeitura de Brusque informou que com a primeira ampliação o número de consultas dobrou. “No ano de 2023, de 19 de fevereiro a 10 de março, somando as nove primeiras unidades, foram realizadas 2648 consultas. Em 2024, no mesmo período, já foram realizadas 6050 consultas, o que significa um crescimento de 128,57%”, .

