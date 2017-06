Mais do que um bom motor, Desafio Fenajeep exige habilidade dos pilotos

Não basta ter os maiores pneus e o melhor motor para vencer os obstáculos do Desafio Fenajeep. É preciso também agilidade por parte do ‘Zequinha’ e muita paciência e habilidade do piloto. E destreza, o competidor Gilberto Domeraski, que é conhecido pelo apelido de MacGyver, garante ter de

Na companhia do ‘Zequinha’ Eros da Silva, o jipeiro precisou equilibrar calma e desenvoltura no volante ao encarar as tradicionais manilhas, caixa de ovo, paredões, buracos com lama, partes inclinadas, e outras dificuldades do trajeto, durante os treinos livres, nesta sexta-feira, 16.

MacGyver é do Paraná e está participando do Desafio Fenajeep pelo quinto ano consecutivo. “A nova pista ficou muito boa. Está exigindo mais habilidade e menos loucura do piloto o que é bem interessante. Já fiquei em segundo lugar nesta prova e este ano, vou fazer de tudo para conquistar o primeiro lugar. Estamos treinando para isso”, salienta.

Coragem

Os competidores puderam conhecer os detalhes da pista, durante os treinos livres para as disputas que iniciam neste sábado. O organizador da prova, Charles Macedo, observa que o Desafio Fenajeep é para pilotos motivados pelo espírito de adrenalina. “Tem que ter coragem suficiente para transpor os obstáculos e não ter pena na hora de colocar seus jeeps à prova.

O piloto que passar por todas as barreiras no menor tempo, leva a melhor. Será uma prova com alto grau de dificuldade para que se prevaleça a técnica e o trabalho em equipe. Piloto e ‘Zequinha’ terão que trabalhar em conjunto”, salienta

O diretor explica ainda que somente veículos adaptados podem participar da competição. “O jeep precisa estar equipado, sobretudo com tração 4×4, guincho e pneus preparados. Neste ano, temos 45 pilotos inscritos em três categorias: Stock, para pneus de até 36 polegadas; Master, para pneus até 39,9 polegadas; e Força Livre, para pneus acima de 40 polegadas”, completa Charles.