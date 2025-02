SAF do Brusque começa com mais dúvidas do que certezas

A partir de hoje, o Brusque vive um novo momento. A transformação do clube em SAF e o seu repasse para um investidor representam um futuro em que pouco sabemos se será bom ou ruim. A diretoria quadricolor tentou esconder uma negociação que existia desde a primeira quinzena de dezembro. Até poucos dias atrás, os conselheiros que decidiram a transferência não sabiam quem era o investidor.

Hoje, temos muito mais perguntas do que afirmações para fazer. Claramente, e isso foi comprovado em uma entrevista que fiz com o presidente Danilo Rezini antes do jogo contra o Caravaggio, a diretoria teve pressa para aprovar logo esse repasse do clube a fim que um aporte seja feito para quitar parte dos cerca de R$ 15 milhões em dívidas. Por isso, descartaram qualquer ideia de adiamento.

Faltam respostas para importantes perguntas, como quem será o CEO da operação, quem será o responsável pela gestão do futebol, qual será o investimento real a ser feito para a constituição de um time competitivo e quais as garantias de que esse investimento será duradouro a ponto do Brusque ter um bom nível técnico por várias temporadas.

Também é necessário deixar claro quais as situações que envolvem a construção de um centro de treinamento e do novo estádio, com datas. Eu penso que uma decisão desse tamanho não pode ser feita sem uma ampla análise de todo o contexto. Agora, só nos resta torcer para que essa SAF dê certo e dure bastante tempo com um time bom. Se não, tenho preocupações com o futuro.

Desafio é contra o Barra

Enquanto isso, o time entra em campo amanhã para enfrentar o Barra. A vitória sobre o Caravaggio, mesmo magrinha, foi importante para que o time voltasse à zona de classificação e ganhasse um pouco de moral. O técnico Filipe Gouveia, com a sua transparência peculiar, e o que é bom, diga-se de passagem, deixou claro após o empate em Joinville que não queria jogadores que estivessem focados em atuar pelo quadricolor. Na quarta, se viu um time com vontade, mas perdendo muitas chances de gol. O 1 a 0 foi suficiente, mas não dá pra perder oportunidade assim contra um time melhor. Isso o técnico também reconheceu. A vitória é obrigatória mais uma vez, até porque semana que vem tem jogos contra dois dos melhores times do Estadual, Figueirense e Criciúma.

Paulinho

O volante do Brusque, titular contra o Joinville, sequer foi relacionado para a partida contra o Caravaggio. Perguntado sobre isso, o técnico Filipe Gouveia afirmou que houve uma “ordem de cima” para que ele ficasse fora do jogo. É necessário saber o que está acontecendo, e até que ponto isso pode prejudicar a sequência do Estadual. Afinal, o elenco é curto, já tem jogador suspenso pra sábado e não tem como abrir mão de atleta saudável a essa altura.

