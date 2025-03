Mais que um acessório pet para identificação, a coleira é cada vez mais um item voltado para a segurança do cão ou gato.

Elas podem ser extremamente úteis em emergências que envolvem fuga ou desaparecimento. E, com diversas variedades e materiais, a coleira personalizada para cachorro também dá um toque de estilo todo especial ao animal.

Há casos de cachorros e gatos que foram encontrados e devolvidos ao tutor graças a uma boa coleira e as informações contidas nela. Uma coleira ideal, além do material de qualidade e da beleza, pode informações como os nomes do cão e do tutor; e o telefone do tutor para contato. Desta forma, quem encontrar um animal perdido pode abordá-lo pelo nome, o que pode facilitar e acalmar o pet; e também será possível entrar em contato imediato para levá-lo de volta ao lar.

Como utilizar a coleira no seu pet

Uma das primeiras questões a se verificar na coleira para seu pet é o tamanho. São indicadas coleiras mais largas, mais grossas, para os pets maiores, enquanto as mais finas e delicadas são mais apropriadas aos pets menores.

Ajuste a coleira bem ao corpo do seu animalzinho, mas atenção: não aperte demais, para evitar o desconforto. Ao mesmo tempo, certifique-se de que ele não conseguirá retirá-la sozinho e de que a coleira não se mova com muita folga pelo pescoço do pet. O comportamento dele vai ajudar a encontrar a medida ideal.

Insira a coleira aos poucos na rotina, para que o pet se acostume aos poucos, até que seja um hábito. Tente relacioná-la a bons estímulos, como colocá-la nos momentos de passeio. Ainda assim, o uso contínuo pode ser preventivo para casos de fuga, ou se seu pet sair de casa sem autorização e se perder.

Um acessório pet utilizado junto à coleira costuma ser o pingente com nomes e número para contato. Contudo, nem todo animal curte esta opção como acessório, e acaba mordendo o pingente. Nestes casos, o ideal é a plaquinha fixa na coleira.

Qual a melhor coleira?

A Âme Acessórios Pet chega ao seu quinto ano em franco crescimento no mercado online, tendo as coleiras como principal produto em meio a uma enorme variedade de itens de alta qualidade. São coleiras, peitorais, guias, bolsas, pingentes de identificação, skins, mantas, roupas, laços, adesivos, brinquedos, petiscos e tudo em acessórios pet para cães e gatos.

O carro-chefe da Âme é a coleira personalizada de couro Atena, totalmente personalizável. É possível escolher cores do couro, tamanhos, cores dos metais e formato do pingente de identificação.

Este é um dos diversos modelos. Há opções básicas e mais exclusivas, com pedrarias e detalhes. As opções incluem pingentes em diversos formatos e a gravação de dados na própria coleira.

A Âme sempre focou, também, em criar produtos que conseguissem traduzir a beleza da conexão que existe entre os pets e seus tutores. Exemplo disso é o peitoral de couro para cachorro Tereza, com design icônico, que transforma os passeios diários em momentos extraordinários, com o pet atraindo toda a devida atenção.

Os acessórios pet da Âme são de fabricação própria. Cada item é fabricado artesanalmente após o pedido do cliente, utilizando sempre matérias-primas nobres para garantir durabilidade, resistência e elegância. Os produtos são adequados para todas as raças e portes de pets.

Âme Acessórios Pet

A Âme Acessórios Pet nasceu em maio de 2020, fundada pelas sócias Bia e Lisi. A inspiração para iniciar o negócio veio após Bia adotar uma cachorrinha.

No processo de procurar na internet produtos como coleira personalizada para cachorro, peitorais e guias, não encontrou o que imaginava: produtos bonitos com couro de alta qualidade.

Desde então, a Âme foi iniciada para dedicar esforços apaixonados à criação de acessórios em couro para pets que transcendem o comum.

“Nossos produtos são elaborados com um amor incondicional, refletindo não apenas a habilidade de nossos artesãos, mas também a devoção genuína que temos por cada animalzinho de estimação. Cada peça é produzida com a mesma dedicação que dedicaríamos a nossos próprios animais, porque entendemos a importância de cada detalhe para você”, comenta a sócia-fundadora da Âme, Bianca Mazera, a Bia.

