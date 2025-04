Mais ricos do Brasil: Luciano Hang sobe no ranking de bilionários da Forbes

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, subiu na lista dos bilionários brasileiros da Forbes. Atualmente, Hang ocupa o 27º lugar com um patrimônio líquido de 2 bilhões de dólares. No ranking anterior, ele ocupada a 28ª posição na lista.

O brasileiro número um da lista continua sendo Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook junto com Mark Zuckerberg, com uma fortuna avaliada em 34,5 bilhões de dólares.

Hang na lista dos catarinenses na Forbes

Em Santa Catarina, a lista conta com seis nomes. Anteriormente, o estado emplacou 34 bilionários no ranking. Hang ocupa o segundo lugar no estado.

Alceu Elias Feldmann, natural de Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, lidera a lista com uma fortuna estimada em 3,3 bilhões de dólares.

Na sequência estão Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz Gomes, com fortunas de 1,5 e 1,4 bilhões de dólares. Ambos são netos de um dos fundadores da WEG.

Os dois últimos lugares estão empatados entre Dora e Lívia Voigt, as outras irmãs da WEG. Ambas têm 1,1 bilhão de dólares.

