Mais uma decisão

Se antes a chance de acesso era de menos de 2%, hoje é de mais de 10. A vitória sobre o Guarani, com todo o drama que teve, colocou o Brusque com chances de conseguir o acesso ainda. Tem montanha pra ser escalada, mas as possibilidades existem.

Amanhã tem jogo contra uma Ponte Preta que já conseguiu o acesso, mas que agora quer carimbar vaga na final. Acredito que a Macaca venha para cá poupando jogadores para o dérbi da última rodada, mas isso não quer dizer que “facilitarão” para prejudicar o Guarani. Mas nisso tudo tem uma notícia: o Brusque mostrou uma certa evolução, ainda que não tão grande, e está muito motivado para essa reta final. Bom dizer que o anímico do time estava claramente ruim há duas semanas. No jogo da semana passada, vemos um outro cenário.

O caminho é complicado, mas vamos tratar um jogo de cada vez. Uma vitória em casa sobre a Ponte credencia o quadricolor a buscar o acesso nos Aflitos no dia 11. Outro detalhe importante é que Guarani e Náutico se enfrentam antes da partida no Augusto Bauer. De repente, pode vir a notícia de que o caminho pode ser menos espinhoso. Mas tudo vai depender da qualidade e da motivação do time amanhã a noite. Há chance, e como diz o ditado, enquanto tem bambu tem flecha.

Waguinho Dias

O ex-técnico do Brusque Waguinho Dias assumiu ontem o comando do Figueirense, realizando um antigo sonho dele de treinar um clube da capital. Vai pegar um desafio grande em um clube sem muitos recursos, mas isso não é novidade pra ele. O treinador poderá ser adversário do Brusque em uma possível segunda fase da Copa Santa Catarina.

Outra atitude

Tem que ser dito que o Brusque mostrou outro comportamento no jogo contra o Concórdia pela Copa Santa Catarina. Primeiro, pelo fato do técnico Bernardo Franco comandar o time, coisa que deveria ter sido feita desde o início. Além disso, o fato de titulares ficarem no banco de reservas, combinando com uma clara mudança de foco em campo. Deu pra ver um time com vibração, algo que não apareceu nos outros jogos.

Nada mudou

Perguntado sobre se havia alguma novidade sobre o caso do gramado sintético do Augusto Bauer, o presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, deu a entender que não havia nada de novo, apenas afirmando que a CBF comete uma injustiça ao tomar a decisão de barrar o campo na temporada 2026. Também conversamos com Carlos Crispim, dirigente da Federação, que se manteve taxativo em afirmar que o atual gramado sintético não tem condições para competições oficiais no ano que vem. Faltam pouco mais de três meses para o início do Campeonato Catarinense.