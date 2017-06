Mala suspeita de conter explosivo é encontrada em shopping de Balneário Camboriú

Uma mala misteriosa foi encontrada abandonada no meio do estacionamento coberto do subsolo, no Balneário Shopping, em Balneário Camboriú, por volta das 15h30 desta terça-feira, 27. A Polícia Militar foi até o local e trabalha com a hipótese da mala guardar um explosivo.

Os seguranças é quem encontraram o objeto sem ninguém por perto. A PM foi até o local com os cães do K9 para farejar a mala. Havia, inicialmente, a possibilidade de dentro haverem drogas.

Porém, com a hipótese descartada, os policiais preferiram isolar parte do estacionamento do subsolo e acionaram o Bope de Florianópolis, que é especializado em desarmar explosivos.

A PM de Balneário Camboriú permanece no local no aguardo do Bope. Os policiais ainda tentaram verificar as imagens do sistema de monitoramento, entretanto, no estacionamento coberto do subsolo não possuem câmeras.