No alto de uma colina em Brusque, com vista ampla e privilegiada do bairro Dom Joaquim, uma residência chama a atenção não apenas por sua localização singular, mas também pelo magnífico espetáculo que se desenrola ao seu redor.

Emoldurado por um jardim cuidadosamente mantido, o espaço, pois, ganha cores e vida com a chegada do inverno, quando os manacás começam a florir com intensidade rara.

Entre caminhos de flores e espécies diversas cultivadas com esmero, os tons vibrantes dessas flores despontam como protagonistas, atraindo olhares de quem passa, mesmo que por acaso.

O belo jardim de Brusque

A paisagem, naturalmente encantadora, se torna ainda mais especial com o cuidado e o capricho dos proprietários, o casal Roque Bambineti e Maria Aparecida.

Com dedicação, eles cultivam cada detalhe do jardim, transformando o ambiente externo da casa em um verdadeiro espetáculo de cores e formas.

Assim, a harmonia entre o cenário e o cultivo transforma o local em ponto de contemplação durante esta época do ano.

Brusque em flores

Brusque, historicamente marcada pelo apreço ao cultivo ornamental, encontra ali um de seus jardins mais encantadores.

E, embora os manacás estejam espalhados por muitos jardins da cidade, poucos florescem com tanta exuberância quanto os que se encontram neste recanto elevado, pertencente ao casal Bambinete.

Brusque na propriedade Bambineti

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

