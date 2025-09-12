No dia 10 de setembro foi comemorado o Dia do Gordo! Todo mundo sabe que um gordo raiz que se preze é cheio das manias. Eu, que convivo com vários e que além disso, faço parte dessa “manada”, posso garantir ao amigo leitor que são pessoas que possuem muitas manias e das mais variadas.

Através desse convívio com pessoas desse garbo e protuberância, pude ao longo desses anos de pele oleosa, calças apertadas e cuecas desconfortáveis, desenvolver uma cartilha para entendimento desses roliços integrantes da nossa sociedade pós Gisele Bündchen. Através de consultas a vários especialistas nesse problema, entre eles, proprietários de churrascarias rodízio, donos de padarias, doceiras conceituadas, pizzaiolos, chapeiros consagrados, hot-dogzeiros, pasteleiros e fritadores de produtos de estufa em geral, chegamos a uma lista que pode nos ajudar a compreender melhor essas pessoas que nunca estão com fome, mas que quando começam a comer não param mais. Veja as sete manias de gordo que identificamos após esse estudo minucioso.

1) Olhar a geladeira

Um gordo que se preze, abre a porta da geladeira a cada 30 minutos, no mínimo. Ele vai, abre a porta, dá uma olhada desde a parte das verduras, passando pela parte dos laticínios e iogurtes, mas logo em seguida, como um falcão peregrino em busca de alimento para os seus filhotes, o filho da mãe consegue encontrar atrás do vidro de pepino da Ristow aquela lasanha de carne moída que sobrou do lanche que a mãe fez em casa para as amigas.

2) Esconde-esconde

Outra mania de gordo é esconder comida. Pode ter certeza que atrás daquele tupperware com arroz de ontem quase intocável na geladeira, existe um quitute a ser devorado. Carro de gordo também é como uma loja de conveniência: chocolate, Halls, chiclete, pipoca Bilu e restos de tudo quanto é guloseima, são figuras sempre presentes nos automóveis dessas pessoas. Se o CSI tivesse que fazer uma investigação num carro de um gordo, analisando todas as calorias contidas na cena do crime, começaria a frase mais ou menos assim: “homem, 37 anos, gordo pra cacete, artéria aorta entupida, precisando de 4 pontes de safena urgente…”

3) Médicos de Geladeira

Todo gordo é um médico frustrado. Sim, porque todo gordo entende muito de medicina. Eles sempre falam: “Eu sou pesado porque a minha estrutura óssea é forte” ou ainda “eu sou gordo porque eu tenho metabolismo lento”. E a pior de todas do gordo é aquela famosa: “Não sei como é que pode, eu não como nada e tô desse tamanho!”. É, deve ser! Tá gordo do vento, então? Ou da água do SAMAE porque tem muito flúor!

4) Inha e inho

Quando um gordo diz: “Rapaze, sou obrigado a comer um chocolatinho!”. Amigão,

pode se preparar, porque ele vai derreter uma caixa de BIS, garantido. E se ele disser:

“Cara, tô com vontade de comer uma carninha!”. Galego, pode ligar pro Paloschi

espetar mais uma costela daquelas de boi que fazia academia porque a coisa vai ser estilo Tiranossauro Rex traçando um rinoceronte! E todo gordo sempre termina as frases em “inha” ou “inho”, pode notar. É feijãozinho, lasanhasinha, pizzazinha, bolinhozinho, macarraõzinho, x-saladinha, docinho, cupinzinho, vaca atoladinha…

5) Céu e inferno

Outra mania de gordo muito interessante é que ele chega pra comer em um lugar e sai fazendo o pedido já meio que babando em cima do cardápio: “Moço, eu quero um x-bacon com coração de galinha egg e bastante maionese, mais uma porção de batatas-fritas daquela grande! Vai demorar?”. Então o garçom pergunta: “E pra beber senhor?”. “Coca ligth!”, responde o gordo. É mole?

6) Misturéba

Gordo de carteirinha é aquele que sempre esparrama alguma coisa por cima da comida. Alguns tem mania de colocar requeijão por cima de tudo. Outros quando vão esquentar qualquer coisa no microondas colocam pelo menos umas duas fatias de queijo por cima pra dar aquela liga, entende. Outros não esquecem daquele molho de língua por cima da pratada principalmente nos casamentos. E tem também aquela famosa turma da maionese que não pode ver nenhuma comida sem colocar maionese por cima: bolacha com maionese, bolo de chocolate com maionese, ovo com maionese, até pipoca com maionese, enfim, maionese pra gordo é como as Havaianas, vai bem com tudo.

7) Só mais uma

E pra finalizar, que atire a primeira coxinha quem nunca ouviu de um gordo a

tradicional frase depois de terminar o segundo prato de comida: “Ah, só vou dar mais uma lambiscadinha!”. Uma lambiscadinha de um gordo é igual a toda a comida que a Gisele Bündchen colocou pra dentro no mês de agosto, mais ou menos. E pra terminar, segundo dados da Consultoria Hellmann’s & McDonald’s, se todos os gordos do mundo dessem mais de uma lambiscadinha por refeição a comida na Terra se acabaria em 2029.

Desfile de 7 de Setembro

O desfile de 7 de Setembro em Brusque foi um sucesso! O sucesso foi tão grande que apareceu até no Fantástico, já pensasse! Acidentes acontecem, infelizmente, graças a Deus que as pessoas que foram atingidas pelo BONDE DO JIPÃO SEM FREIO estão bem, apesar do susto! Sobre o desfile, a prefeitura deveria manter esse evento no calendário para os próximos anos, era mais uma tradição que havia se perdido e grande parte da população apoia esse tipo de evento, haja vista a quantidade de pessoas que estiveram lá presentes, apesar do tempo mais feio que o asfalto da Beira-Rio Zero Um. Talvez contratar o pessoal da Mecânica Schork para fazer um pente fino nos jipes antes, quem sabe seria interessante. Brincadeira… mas disso tudo o que mais irrita são os comentários das pessoas nas redes sociais. A notícia está lá bem explicadinha, nos mínimos detalhes, dizendo que o jipe não era do exército e tal, entre outras coisas, mas o maledetto vai lá e digita com toda a razão do mundo nos comentários:

“olha o estado que estão as nossas forças armadas”

“exército só serve para pintar meio fio”

“por que não fizeram bafômetro no motorista do jipe”

“imagina o piloto desse jipe no meio de uma guerra, morria tudo de esbarrada”

“por que as pessoas ficaram paradas e não saíram da frente do jipe?”

“o motorista é melancia… virou pra esquerda e não pra direita”

“frota do exército está igual os carros de Cuba”

E assim seguimos com a internet dando voz aos imbecis…

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Seu Hélio

e Maurício Zambonetti. Já o "Puxando Saco Automobilístico" de hoje vai pro pessoal do "Quadrados de Brusque" que amanhã comemora 11 anos da sua fundação. Bom final de semana e fiquem todos com Deus!

Sabedoria Butecular

Insetos não atacam lâmpadas apagadas.