Manifestação contra governo Lula acontece em Brusque no domingo

Uma manifestação contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acontecerá em Brusque no próximo domingo, 16. O ato inicia às 15h30, em frente à prefeitura. O protesto terá três tópicos: “anistia, já”, “liberdade de expressão” e “fora, Lula”.

O ato segue uma mobilização nacional, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que em 16 de março estará no protesto na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O protesto ocorre semanas após a Procuradoria Geral da República (PGR) denunciar Bolsonaro e outros 33 por tentativa de golpe de Estado.

Os pedidos por anistia se referem aos presos pelos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, dias após a posse de Lula ao Planalto.

Em Brusque, a mobilização é organizada pelo Instituto Conservador de Brusque (ICB) e pelo Movimento Brusque Contra a Corrupção (MBCC).

