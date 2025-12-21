Manobra na hora errada resulta em acidente entre três carros na rodovia Gentil Battisti Archer, em Brusque

Duas pessoas ficaram feridas

Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108). A colisão aconteceu na noite deste sábado, 20, no perímetro do bairro Zantão, em Brusque.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRV) do estado, as vítimas tiveram ferimentos leves.

A rodovia Gentil Battisti Archer é o principal acesso entre Brusque e os municípios de Nova Trento e São João Batista, por meio da região do bairro Águas Claras.

Dinâmica do acidente

Conforme depoimentos à PMRv, um Corsa transitava pela rodovia no sentido Nova Trento a Brusque. O motorista de um Fox que vinha no sentido contrário foi acessar uma rua à esquerda e invadiu a preferencial do Corsa.

A manobra resultou na colisão. Com o impacto, o Fox foi projetado contra um Gol que estava parado no acostamento para acessar a rodovia. Os motoristas do Corsa e do Fox foram encaminhados ao Hospital Azambuja. Já o condutor e a passageira do Gol não tiveram ferimentos.

