A segurança digital tornou-se mais crítica do que nunca. Os hackers e os cibercriminosos estão sempre à procura de informações importantes de alguém.



No entanto, uma forma subtil e eficaz de fortalecer a sua defesa contra estas pessoas é adicionar alguns caracteres invulgares aos seus textos e palavras-passe.



Os caracteres incomuns são geralmente aqueles que não fazem parte do layout padrão do teclado. São também conhecidos como caracteres especiais ou caracteres acentuados.



Os caracteres invisíveis também estão incluídos em caracteres invulgares que também estão presentes no teclado do seu dispositivo, mas podem ser copiados de forma fácil e instantânea a partir de recursos na web.



Neste artigo, vou dizer-lhe como estes caracteres podem ajudá-lo a manter as suas informações seguras. Continue a ler até ao fim, pois no final do artigo deverá ter adquirido algum conhecimento esclarecedor.



Como é que os caracteres incomuns aumentam a segurança?



Partilhei alguns pontos abaixo sobre como os caracteres incomuns aumentam a segurança da sua informação.

Aumenta a Entropia

Caracteres invulgares como !@#$%^&*() ou outros scripts não latinos acrescentam variedade a um conjunto de caracteres. Aumenta as probabilidades de entropia (falta de previsibilidade) à medida que o conjunto mais alargado aumenta o número de combinações possíveis para um determinado comprimento de informação . Isto também dificulta os ataques de força bruta.



Adiciona uma camada de segurança adicional

Também pode utilizar caracteres invisíveis no seu texto para que, se alguém o vir e tentar copiá-lo, não consiga, pois os caracteres invisíveis não aparecem no ecrã.



No entanto, não pode adicionar caracteres invisíveis diretamente da sua área de transferência, uma vez que não estão presentes em nenhum layout de teclado. Partilhei o método para os adicionar ao seu texto na próxima secção.



Resistência aos ataques de dicionário

A maioria dos hackers e cibercriminosos visam obter informações através de ataques de dicionário. Utilizam palavras comuns ou padrões previsíveis para decifrar a informação. Se utilizar caracteres invulgares, isso interrompe esses padrões e torna mais difícil para as ferramentas automatizadas ou software adivinhar as informações.



Por exemplo, o Password123 pode ser atacado facilmente se o cibercriminoso estiver a fazer um ataque de dicionário, mas seria P@$$w0rd! Tornou-se muito mais difícil adivinhar devido aos símbolos e caracteres invulgares.



Da mesma forma, se estiver a escrever os dados do seu cartão de crédito em algum lugar e tiver medo de que, se alguém os vir, possa utilizá-lo. Neste caso, pode voltar a adicionar alguns caracteres invulgares ao adicionar os detalhes, para que, se alguém se intrometer na informação, não entenda o que está escrito.



Ignorar o reconhecimento de padrões

Alguns atacantes também utilizam o reconhecimento de padrões ou a heurística para adivinhar as suas informações. A adição de caracteres incomuns cria alguns padrões irregulares que também reduzem a vulnerabilidade.



Por exemplo, se tiver uma palavra-passe hello123, esta será fácil de prever. Em vez disso, se utilizar h€llø¡23, será menos previsível e terá mais probabilidades de ignorar o reconhecimento de padrões.



Como adicionar caracteres invulgares

Já deve ter tido alguma ideia de como os caracteres incomuns mantêm as suas informações seguras e protegidas.



Agora, a parte mais importante é como adicionar estes caracteres invulgares ao seu texto. Partilhei anteriormente algumas formas de adicionar caracteres invulgares, especialmente os invisíveis, no seu texto.

Símbolos especiais: caracteres como @, #, ou estão disponíveis na segunda página do seu teclado e podem ser adicionados instantaneamente ao seu texto ao clicar no desejado.

Caracteres invisíveis: estes caracteres não estão presentes em nenhuma das páginas do seu teclado. No entanto, existem diversas ferramentas online e sites disponíveis que permitem copiar e colar estes caracteres.

Um excelente exemplo deste tipo de site é o Invisible-character, que permite copiar caracteres invisíveis instantaneamente. A navegação neste site é bastante fácil. Tem simplesmente de copiar e colar os caracteres no seu texto.



Outro exemplo deste tipo de site é o Prepostseo, que também permite copiar caracteres invisíveis rapidamente.

Mesmo que estes caracteres não apareçam no ecrã, estão presentes no back-end, tornando as suas informações seguras e protegidas.

Considerações finais

Adicionar caracteres invulgares ao seu texto e palavras-passe é uma forma simples, mas eficaz, de aumentar a sua segurança digital.

Ao aumentar a entropia, interromper padrões previsíveis e resistir a ataques como o reconhecimento de dicionário ou padrões, estes caracteres tornam significativamente mais difícil para os cibercriminosos acederem às suas informações confidenciais. Seja utilizando símbolos especiais ou caracteres invisíveis, estas pequenas alterações podem melhorar muito as suas defesas.

Lembre-se de que, embora os caracteres invulgares fortaleçam a segurança, devem ser combinados com outras boas práticas, como a utilização de palavras-passe exclusivas para contas diferentes e a ativação da autenticação de dois fatores. Com uma abordagem cuidadosa, pode manter as suas informações seguras e estar um passo à frente de possíveis ameaças.