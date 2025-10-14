Mapa de Brusque deve mudar: prefeitura busca aumentar perímetro urbano e oficializar bairros

A Prefeitura de Brusque busca estabelecer novos limites para o perímetro urbano, definir oficialmente os bairros e atualizar a divisão territorial do município. A iniciativa segue as diretrizes do plano diretor e do estatuto da cidade, com o objetivo de aprimorar a gestão urbana. As mudanças ocorrerão por meio de um projeto de lei de autoria do prefeito André Vechi (PL).

Um dos pontos do projeto é a inclusão de conglomerados urbanos que atualmente não fazem parte do perímetro. O enquadramento visa regularizar o território e atender às demandas de infraestrutura de Brusque, além de prever futuras expansões urbanas.

Também deverão ser excluídas do perímetro urbano áreas e bacias identificadas como suscetíveis a riscos de desastres naturais ou inaptas à urbanização. O projeto destaca que as mudanças têm como objetivo organizar melhor o uso do espaço, evitando a expansão desordenada da cidade e problemas como altos custos com infraestrutura e serviços públicos.

Como deve ser o novo mapa de Brusque

Definição oficial dos bairros

De acordo com o projeto, os limites de cada bairro deverão ser representados em mapas, com base em referências como o eixo central das ruas e avenidas, o leito do rio Itajaí-Mirim, além de outros rios e bacias.

Além disso, quando houver crescimento da cidade e ampliação do perímetro urbano, o cadastro imobiliário da prefeitura também poderá ser usado como apoio para a definição dos limites dos bairros.

Com a aprovação, Brusque passará a ter 32 bairros, incluindo a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Chácara Edith que, embora não seja formalmente caracterizada como bairro, integra o perímetro urbano.

Consulta pública

Para apresentar e discutir o projeto, a prefeitura convoca a população para uma audiência pública no dia 20 de outubro, às 17h, na Câmara de Vereadores. Interessados também poderão enviar suas contribuições por meio de formulário on-line.

