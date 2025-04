Máquina de lavar roupas pega fogo em apartamento e mobiliza bombeiros em Brusque

Um incêndio em uma máquina de lavar roupas mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros de Brusque no fim da tarde de domingo, 20. A ocorrência foi registrada por volta das 17h50, na rua Vitório Demarche, no bairro Santa Rita.

As chamas começaram em uma máquina de lavar instalada em um dos apartamentos no segundo piso de um edifício multifamiliar. Os próprios moradores tentaram controlar o fogo com extintores, mas a intensa fumaça dificultou a ação. A área do apartamento é de aproximadamente 60 metros quadrados, enquanto a área total da edificação era de 700m².

Confira fotos do incêndio na máquina de lavar

Quando as viaturas chegaram, os bombeiros utilizaram equipamentos de proteção respiratória e finalizaram o combate aos focos de fogo que ainda restavam no interior da máquina.

No total, cerca de seis extintores da edificação foram utilizados para conter o incêndio. Ninguém ficou ferido e o local foi isolado para avaliação técnica. O proprietário do imóvel foi orientado a contratar um eletricista para vistoriar a rede elétrica e garantir a segurança de todos os moradores.