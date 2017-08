Mar recua até 50 metros e altura diminui 65 centímetros, em Santa Catarina

O recuo do mar no litoral catarinense assustou os moradores da região, especialmente no sábado e domingo, 12 e 13.

O fenômeno pôde ser visto em Itajaí, Balneário Camboriú, Balneário Rincão, Porto Belo, Florianópolis, entre outros pontos. Foram registrados recuos de até 50 metros em relação ao habitual.

Nos últimos dias, a maré no sul da América do Sul ficou extremamente baixa, provocada pelo vento forte e persistente de nordeste no litoral Sul do Brasil, associado a um intenso sistema de alta pressão (anticiclone) no oceano, que além da maré baixa gerou ondas altas e ressaca.

A Epagri/Ciram realizou medições, também, da altura da maré. Houve uma diminuição entre 16 e 65 cm. Veja ponto a ponto monitorado:

Local Valor medido (– cm) Ilha da Paz – 37 São Francisco Sul – 46 Itapoá – 55 Balneário Camboriú – 65 (o maior registrado) Florianópolis – 46 Imbituba – 64 Laguna – 61 Balneário Rincão – 59 Passos de Torres -16

Fonte: Epagri/Ciram

Entenda o fenômeno: