Maratona do Colégio São Luiz é iniciada e arrecada mais de 1,7 tonelada de alimentos para entidades sociais

A noite de sexta-feira, 3, marcou a abertura oficial da 38ª edição da Maratona do Colégio São Luiz, um dos eventos mais tradicionais e aguardados pela comunidade escolar.

O encontro reuniu alunos, professores, familiares e convidados, em uma programação repleta de apresentações culturais, homenagens e a entrega simbólica de mais de 1,7 tonelada de alimentos arrecadados para entidades sociais.

A tradicional prova de arrecadação de alimentos resultou em mais de 1,7 tonelada de mantimentos, que serão destinados para a Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga, o Lar Menino Deus, a Comunidade Bethânia e a Casa Care.

O diretor do colégio, padre Silvano João da Costa, destacou que a Maratona vai além da competição, sendo um espaço de vivência comunitária.

“A maratona é o momento de integração entre alunos, pais e famílias. É também um espaço de troca de experiências e de aprendizado de valores como o diálogo, a partilha, a fé e a convivência em grupo. Esse ano, em que celebramos os 100 anos da morte do fundador Padre Dehon, queremos resgatar sua visão de formação integral, que vai além da sala de aula e inclui a vivência social e comunitária”, ressaltou.

Pelas próximas duas semanas, os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental até o Terceirão, terão uma programação extensa com atividades esportivas, culturais e sociais.

“Neste ano, trabalhamos o tema central ‘Fraternidade e Ecologia Integral’, além do tema fantasia ‘musicais’ para as apresentações desta noite de abertura”, explicou o coordenador do Ensino Fundamental 2, Fabrício Bado.

Durante a Maratona, os alunos participantes são divididos em grupos e cores. Como o tema geral desta edição é ‘Fraternidade e Ecologia Integral’, as equipes representam o fogo, a terra, a água e o ar.

“No Ensino Fundamental, do 1º ao 8º ano, eles foram divididos nas equipes vermelha, verde e azul, e competem entre si. Do 9º ano a 3ª série do Ensino Médio, cada sala é uma equipe. O grande objetivo é a integração de toda a nossa comunidade escolar, com as mais diversas provas”, ressaltou o coordenador.

Noite de espetáculo

A abertura da 38ª Maratona lotou o ginásio do colégio. As turmas se dedicaram e o público vibrou com cada apresentação.

Os alunos apresentaram coreografias representando os musicais: A Fantástica Fábrica de Chocolate; Teen Beach Movie; Alladin; Shrek; Descendentes; Mamma Mia e Rio.

A noite teve ainda o desfile de todas as equipes participantes da Maratona, a evolução das bandeiras, apresentação do Grupo Vocal São Luiz, com a música Dó, Ré, Mi, do musical A Noviça Rebelde e, por fim, o acendimento do fogo simbólico da 38ª Maratona do Colégio São Luiz.

As competições seguem até o dia 17 de outubro. Entre os dias 6 e 10, acontecem as provas do 1º ao 8º ano, e, de 14 a 17, as disputas entre as turmas do Ensino Médio. A cada etapa, as equipes somam pontos que definirão o grande campeão da 38ª Maratona do Colégio São Luiz.

Homenagem

Antes da abertura oficial do evento, foi realizada uma homenagem ao professor Fábio André Nass, que atuava na instituição ministrando a disciplina de Empreendedorismo, e faleceu no dia 30 de setembro. A 38ª Maratona foi dedicada a ele.