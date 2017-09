Silvia Schaefer no SPFW

“Foi de longe um dos melhores desfiles deste SPFW”, escreveu a jornalista carioca Heloísa Tolipan. Esta é também a estreia da marca brusquense nas passarelas da semana da moda de São Paulo, na quarta-feira, 30, quando uma turma daqui foi conferir o desfile feito em parceria com Ronaldo Fraga. “As praias desertas continuam esperando por nós dois” foi o tema, que trouxe às passarelas uma inspiração nos banhos de mar da década de 1920. Jovens, senhoras e senhores, tatuados e descolados mostravam um conceito de moda muito original.

Alimentação vegana

Rafael Queiroz é um designer gráfico, fotógrafo, antenado e vegano inquieto. Por meio das dificuldades que veganos e vegetarianos têm para encontrar um bom restaurante e fazer uma refeição, o brusquense criou um blog para dar suas dicas e rotas de onde comer bem. SC Veggie começou tímido, mas em pouco tempo já consegue um bom número de acessos e pessoas que acompanham o Instagram @scveggie. São recomendações de diversos lugares para tomar café, almoçar ou jantar em Santa Catarina. Recomendo a leitura e bom apetite.

Vanessa da Mata

Acompanhada de Rodrigo Braga e Mauricio Pacheco, a cantora Vanessa da Mata apresenta a turnê Delicadeza em Florianópolis, no dia 7 de outubro, no Teatro CIC. Entre o repertório, Segue o Som, Capim, Espere Por mim Morena e outros hits da carreira serão apresentados por ela, que é um dos principais nomes da MPB. Os ingressos estão disponíveis no site blueticket.com.br. Vale conferir.

Expansão

Na próxima semana, o grupo Moresco inaugura mais um hotel da rede Innovare, no segmento Slim, agora em São João Batista. Mais de 60 apartamentos, tecnologia e conforto para os hóspedes como room service, restaurante e café da manhã serão apresentados para convidados na terça-feira, 5. A cidade, que tem um potencial econômico muito interessante, era carente de um hotel bem estruturado para receber visitantes e turistas. Um centro de eventos também compõe a estrutura do hotel, com capacidade para atender até 190 pessoas.