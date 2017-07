Marca e slogan de atividades ecológicas são escolhidos entre alunos de Guabiruba

“A Natureza é o Melhor Caminho” é o slogan das atividades ecológicas realizadas na Semana Municipal do Meio Ambiente de Guabiruba. Já a marca mostra uma estrada levando a um globo verde, representando o planeta terra e a natureza. Quando unidos, caminho e globo, forma-se uma árvore. A ideia partiu da aluna do 9º ano da Escola Básica Municipal Carlos Maffezzolli, Eliana Baron, vencedora da campanha lançada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura de Guabiruba entre os alunos participantes das trilhas ecológicas. O material será utilizado nos materiais de divulgação da Semana do Meio Ambiente dos próximos anos.

Participaram da atividade os estudantes do 7º ao 9º ano das escolas Anna Othilia Schlindwein, Carlos Maffezzolli, Arthur Wippel e Oswaldo Ludovico Fuckner, com os alunos de 7º ao 9º ano. A aluna ganhou uma bicicleta e kit de livros e materiais do Sesc e da Prefeitura. A premiação ocorreu no gabinete do prefeito na terça-feira, 11, com a participação de alunos, professores, secretários e pais dos estudantes.

As alunas Eduarda de Santana (7ª ano da escola Oswaldo Ludovico Fuckner), Aliandra Camile Fischer (9º ano da Escola Carlos Maffezzolli), Taisla Cristina Pereira (8ª ano da escola Anna Othilia Schlindwein) e Amanda Caroline dos Santos de Souza (7ª ano da Escola Arthur Wippel) também receberam kits, pois foram autoras dos cinco melhores trabalhos da campanha.