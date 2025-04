Marca histórica: RenauxView completa 100 anos de atividades em Brusque

A empresa RenauxView foi fundada no dia 27 de abril de 1925 com o nome Indústrias Têxteis Renaux S.A. (Iresa). Ao passar dos anos, ela se transformou em uma das mais respeitadas indústrias do setor no país. Em 2025, ela completa 100 anos de história.

A empresa está na lista do Observatório da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) como uma das poucas indústrias centenárias do estado.

“Mais que uma data, os 100 anos sintetizam uma trajetória construída com trabalho, visão de futuro e forte conexão com o mercado de moda nacional”, diz o CEO da empresa, Armando Hess de Souza, que está à frente da gestão desde 2006.

O centenário da RenauxView será comemorado em um almoço no pátio da empresa, reunindo colaboradores, parceiros e autoridades. Para comemorar a data, a empresa realizará uma série de ações, como lançamentos especiais, iniciativas voltadas à preservação da história e momentos de reconhecimento aos colaboradores que ajudaram a construir esse legado.

“Com tecnologia de ponta, responsabilidade socioambiental e um olhar sensível às

transformações culturais da moda, a RenauxView segue tecendo o futuro, sem jamais perder os fios de sua origem”, diz Armando.

Fundação e desafios

A empresa nasceu como uma nova tecelagem voltada à produção de tecidos decorativos, resultado do desmembramento da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux. A indústria havia sido criada em 1892 por Carl Christian Renaux, o Cônsul Carlos Renaux.

Na época, a Iresa contava com menos de 50 trabalhadores e cerca de 20 teares manuais, operados em sua maioria por imigrantes europeus. Nas próximas décadas, ela esteve presente em diversos momentos da história brasileira, seja por produzir tecidos decorativos para espaços como o Palácio Cruz e Souza ou estampar campanhas icônicas, como a do famoso bordão “Bonita camisa, Fernandinho!”, da Alpargatas, nos anos 1980.

Porém, nos anos 1990, a abertura econômica do país impôs grandes desafios ao setor têxtil. A concorrência internacional e os impactos financeiros da mudança trouxeram uma nova visão para a empresa, que passou por uma grande reestruturação nos anos 2000.

Com uma nova gestação, ela se reposiciona no segmento premium da moda nacional e prioriza um design autoral, tecnologia e coleções alinhadas às tendências globais.

Ainda nesse cenário de mudanças, em 2006, a empresa adotou um novo nome, RenauxView. Na época a administração já era do atual CEO, junto com CFO Márcio L. Bertoldi.

Empresa com funcionário mais antigo do mundo

Um dos personagens mais emblemáticos na trajetória da empresa foi Walter Orthmann. Ele foi contratado no dia 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos, como assistente de empacotamento e trabalhou na empresa por 86 anos.

Com uma bicicleta de segunda mão adquirida pelo pai, Walter se candidatou à vaga de office-boy, um trabalho que exigia mobilidade pela cidade para tarefas como coleta de correspondências, recolhimento de jornais e transporte de malotes de dinheiro para a folha de pagamento.

Na década de 1950, ficou responsável pelo faturamento e foi convidado para uma viagem de vendas a São Paulo. Nessa viagem, conseguiu pedidos que garantiram três meses de produção para a empresa, iniciando seu ingresso definitivo na área comercial. Por meio do trabalho, pôde viajar por todo o Brasil e assegurar mais ainda sua função de gestor de vendas.

Em 2008, quando completou 70 anos de serviços na RenauxView, sua história ganhou reconhecimento nacional, com reportagens veiculadas em grandes programas e cobertura nos principais jornais e revistas do Brasil. Em 2018, Orthmann recebeu a certificação do Guinness World Records como a “Mais longa carreira em uma mesma empresa” pela primeira vez, um título que posteriormente superou seis vezes.

Ao longo de sua carreira, também recebeu diversas homenagens de diferentes entidades. Quando a empresa completou 70 anos, foi homenageado pela Associação Empresarial de Brusque.

Em 2013, recebeu a Ordem do Mérito Industrial e Sindical da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) pelos seus 75 anos de trabalho e uma homenagem da Câmara Municipal de Brusque. Em 2018 foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Tribunal Superior do Trabalho com a comenda da ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. No dia 2 de agosto de 2024, Walter faleceu em casa aos 102 anos.

Atualmente, a empresa cria coleções próprias e tecidos exclusivos para algumas das principais marcas de moda do país, atuando em quatro linhas de produtos: fio tinto, estampado, lisos e Jacquard.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: