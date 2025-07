Marcão valoriza volume de jogo do Brusque e resume derrota para o Retrô: “não era a nossa noite”

O auxiliar-técnico do Brusque, Marcos Skavinski, o Marcão, busca foco no que viu de positivo na derrota por 2 a 1 para o Retrô neste domingo, 20, no Augusto Bauer. Ele comandou a equipe à beira do campo na ausência do treinador Bernardo Franco, que cumpria suspensão.

Com o revés, o Brusque tem chance de terminar fora do G-8. Se o Náutico vencer o Caxias e se o Guarani vencer o Anápolis nesta segunda-feira, 21, o quadricolor cairá à nona posição. Marcão acredita na permanência entre os oito primeiros e vê uma possível recuperação dos pontos na próxima rodada, contra o Botafogo-PB, no próximo dia 28, em João Pessoa.

“Vamos trabalhar para para jogar fora contra o Botafogo-PB. A gente sabe que é um jogo difícil, mas nós temos plenas condições de chegar lá, conquistar um bom resultado e permanecer no G-8. Essa tranquilidade vai vir com as vitórias.”

O auxiliar destaca a dedicação da equipe, que considera um elemento central para que o Brusque volte a vencer jogando no Augusto Bauer. São três partidas consecutivas sem vencer em casa. A ansiedade foi um fator que, na visão de Marcão, foi crucial para que os gols não fossem feitos contra o Retrô.

“Acho que a gente não fez um mau jogo. Os números mostram isso aí, finalizamos 29 vezes. É um jogo em que nós poderíamos até ter saído na frente. Tomamos um gol e, mesmo assim, o nosso time teve poder de reação.”

“No momento em que a gente tava melhor na partida, acabamos levando o segundo gol. Mas mesmo assim, não nos abalamos. Isso foi um ponto fundamental. (…) Criamos oportunidade para vai empatar e até virar. Mas infelizmente, hoje não era a nossa noite.”

Contra o lanterna

A derrota deste domingo foi para o então lanterna da competição. O Retrô vivia um momento complicado, sem marcar gols há seis jogos e sem vencer há sete, com apenas quatro gols marcados em 12 jogos. Marcão reserva elogios ao adversário e pede frieza na análise do jogo.

“É uma equipe que talvez esteja lá embaixo, mas mas poderia não estar. E aí nós não podemos analisar que [o Brusque] tomou dois gols de um time que não estava fazendo gol. A gente tem que analisar um contexto geral ali, ter uma uma análise fria. E depois a gente vai ver o que aconteceu, para corrigir. E continuar fazendo o que a gente fez de bom, porque teve muita coisa positiva hoje.”

“Eu sei que talvez o resultado apague isso aí. Mas analisando friamente, a gente viu muita coisa positiva. E aí é melhorar cada vez mais para aproveitar melhor as as oportunidades, para em alguns momentos ser mais tranquilo.”

Maurício

O segundo gol do Retrô foi feito após uma falha de Maurício ao tentar interceptar o lançamento a Felipe Ferreira. Após o gol, a torcida no Augusto Bauer vaiava o zagueiro quadricolor toda vez que ele tocava na bola.

Marcão reforçou a união do grupo e o apoio ao atleta. “O Maurício tá tranquilo. O Maurício é um jogador experiente, sabe que acontece. Então, não tem com o que se preocupar. O grupo está com ele, nós estamos juntos. Não foi o Maurício que perdeu, foi o Brusque que perdeu. Nós perdemos e nós ganhamos. Então, a gente sabe disso. Tá tudo tranquilo e e vamos seguir em frente.”

