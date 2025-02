Marcas de agressão: polícia investiga morte de adolescente encontrada em rio de Navegantes

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, encontrada boiando no rio Itajaí-Açu, em Navegantes, na manhã desta sexta-feira, 14. A adolescente estava desaparecida desde quarta-feira, 12, quando foi vista pela última vez no bairro Brilhante, em Itajaí.



O corpo da jovem apresentava marcas de agressão e múltiplas perfurações, que, segundo a Polícia Militar, foram causadas por uma faca. A Polícia Científica foi acionada e os laudos periciais irão confirmar a identidade da vítima e a causa da morte.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate por volta das 7h30, após moradores acionarem as autoridades ao avistarem o corpo no rio. A Delegacia de Homicídios de Itajaí segue com as investigações e, até o momento, não divulgou mais detalhes para não comprometer o andamento do caso.

Desaparecimento

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela família, Maria Gabriella saiu de casa por volta das 19h de quarta-feira para se encontrar com o namorado. No entanto, ela não retornou para casa.

Preocupada, a mãe Debora Alexandre ligou para a filha, que não atendeu. Sem resposta de Maria Gabriella, ela então ligou para o namorado, que atendeu ao telefone e disse que deixou a adolescente em casa por volta das 21h30. Porém, ela não havia aparecido até a tarde desta quinta-feira, 13. A família reside em Itajaí.

