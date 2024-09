Marcas de azeite e coco ralado são proibidas pela Anvisa; saiba quais

A importação e distribuição de azeites das marcas Serrano e Cordilheira extra virgem, com 0,5% de acidez, por empresas de procedência desconhecida no Brasil, levaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibir a venda dos dois produtos no país.

A resolução nº 3.508, de 20 de setembro, foi publicada na terça-feira, 24, no Diário Oficial da União, e trouxe também a suspensão da comercialização de um lote de coco ralado da marca Coco & Cia.

A proibição da fabricação, da propaganda e do uso dos azeites ocorreu porque os produtos foram importados por empresas sem o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), portanto, desconhecidas no país. De acordo com a Anvisa, a falta de identificação não permite garantir a segurança e a qualidade dos produtos.

A Anvisa também suspendeu a comercialização e determinou o recolhimento do lote 030424158 de coco ralado da marca Coco & Cia. Conforme a agência, foi registrada no produto a presença de dióxido de enxofre, um conservante, acima do permitido.

A Coco & Cia, em nota, afirmou ter sido surpreendida pela decisão da Anvisa. A fabricante disse que já havia recolhido o pedido por conta própria, em 29 de julho, assim que recebeu o comunicado da agência.

“A inconformidade estava presente apenas no lote já citado, que foi recolhido e não circula mais no mercado. Lamentamos o ocorrido e não compreendemos o porquê da Resolução ter sido divulgada meses após o ocorrido ser resolvido”, destacou o comunicado da empresa.

Leia também:

1. Abafamento antecede chegada de frente fria em Brusque nesta quinta; veja a previsão

2. Grupo é preso após causar prejuízo de R$ 6 mil para pizzaria de Brusque com pagamentos falsos

3. Motorista sofre ferimentos graves após bater em poste na marginal da Antônio Heil, em Brusque

4. Filme de animação, A Menina e o Dragão chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa

5. Conheça trabalho de escultor de Brusque que cria brasões para famílias da região

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: