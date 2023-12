Marcelinho diz ter sido ameaçado e obrigado a inventar caso com mulher

O ex-jogador Marcelinho Carioca se pronunciou nesta segunda-feira, 18, horas depois de ter sido solto de sequestro. Ele estava desaparecido desde domingo, 17, após um show na Neo Química Arena, Itaquerão, localizado na Zona Leste de São Paulo.

Ainda quando estava em cativeiro, nesta segunda-feira, Marcelinho apareceu em um vídeo nas redes sociais comentando que foi sequestrado pelo esposo de uma mulher da qual o ex-jogador estaria acompanhado no show.

Já em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, o ex-jogador negou que teria algum envolvimento com a mulher com quem esteve em cárcere privado e disse que eram apenas amigos, mas foi obrigado e ameaçado com uma arma na cabeça a falar em vídeo que teria um relacionamento com ela.

“Me forçaram a fazer aquele vídeo, eu e ela, eu com um revólver na cabeça. Ela é minha amiga, conheço ela há 3 anos, não saí com ela, não tenho nada com ela. Eu respeito ela, o ex-marido dela, os dois filhos dela, a família dela. Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira”, disse o ex-jogador ao Brasil Urgente.

Marcelinho já foi ouvido pela polícia sobre como foi abordado pelos criminosos e feito como refém por quase 36h. Marcelinho disse à polícia os criminosos ficaram rodando de carro, enquanto pediam mais dinheiro.

Segundo informações, pelo menos R$ 90 mil foram tirados da conta do ex-jogador via Pix. E os bandidos ainda queriam mais R$ 200 mil para libertar o ídolo do Corinthians.

Ao menos cinco pessoas foram presas, entre “carcereiro” e conteiros – o que recebem valores de extorsões via Pix, e outros suspeitos foram ouvidos pelos policiais.

