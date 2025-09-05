Após uma frustrante eliminação na segunda fase da Série D diante da Inter de Limeira-SP, com gol de falta sofrido no último minuto, o Marcílio Dias trabalha na Copa Santa Catarina com objetivo claro: garantir vaga na Série D de 2026, mesmo com as discussões em andamento sobre o aumento de vagas.

Deixaram a equipe o goleiro Anderson; os zagueiros Milani e Allan Bahia; os volantes Denner e Pedro Lucas; os meias Daniel Mendes e Juninho Tardelli; e os atacantes Rafael Oller, Luan Viana, Jeffinho e Gustavo Poffo. Até o fechamento desta matéria, foi anunciada a contratação do atacante Zé Eduardo. O técnico Waguinho Dias segue no comando da equipe.

Após as conquistas da Copa SC em 2022 e 2023, o Marcílio Dias foi vice-campeão em 2024, perdendo a final para o Concórdia. Em 2025, o time começa em um grupo que terá o Avaí com equipe Sub-20 e o Barra podendo jogar a competição sem foco se conquistar o acesso à Série C do Brasileiro.

Em jogo-treino disputado no sábado, 30, o Marcílio Dias venceu o Blumenau por 1 a 0.

Clube Náutico Marcílio Dias

Itajaí

Fundação: 17 de março de 1919

Estádio: Dr. Hercílio Luz (próprio)

Material esportivo: marca própria

Presidente: Tarcísio Guedim

Técnico: Waguinho Dias

Títulos: 1 Catarinense (1963), 3 Copa SC (2007, 2022 e 2023), 3 Catarinense Série B (1999, 2010 e 2013) e 1 Recopa Sul-Brasileira (2007)

Material esportivo: Spieler

Catarinense 2025: 8º

Campeonato Brasileiro 2025: Série D (28º – eliminado na segunda fase)

Copa SC 2024: 2º

Foto: Waguinho Dias segue no comando do Marinheiro | Foto: Vica Bueno/CN Marcílio Dias

