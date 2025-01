Marcos Serrato renova com o Brusque até o fim da Série C

O Brusque confirmou nesta sexta-feira, 10, a renovação do meio-campista Marcos Serrato para a temporada de 2025. O jogador chegou ao Quadricolor em 2024.



Na última temporada, Serrato foi um dos jogadores que mais atuou pelo time, participando de 52 partidas, marcando um gol e dando uma assistência. O novo contrato do atleta terá validade até o fim da Série C de 2025.

Na próxima quarta-feira, 15, às 20h, o Brusque enfrente o Marcílio Dias fora de casa pela estreia do Campeonato Catarinense.