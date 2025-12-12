“Marcou a nossa história”: professoras se despedem de aluna de 9 anos que faleceu na Guabiruba

Esther Gardenia Santana Pereira, de 9 anos, faleceu nesta quinta-feira, 11, em Guabiruba. Aluna da Escola Arthur Wippel, Esther estava com pneumonia e não resistiu às complicações do quadro de saúde, vindo a falecer no Hospital Imigrantes.

As professoras de Esther divulgaram uma nota nas redes sociais se despedindo da aluna, descrita como “meiga, inteligente e delicada”.

“A escola que antes recebia o seu sorriso doce, hoje sente sua falta de um jeito que não cabe em palavras. Você era aquela presença que chegava devagarinho, mas que preenchia tudo ao redor com ternura”, escreveram.

No texto, elas destacam “o olhar curioso, as perguntas cheias de brilho e o jeito delicado de acolher quem estivesse por perto” de Esther.

“Hoje nos despedimos do seu corpo, mas nunca de quem você foi. A Esther continua viva dentro de cada professora que teve a honra de te acompanhar. Você segue sendo luz, mesmo de longe”, finalizaram as profissionais, em solidariedade à família da aluna.

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Educação, também divulgou uma nota de pesar. No comunicado, o município informou o falecimento e manifestou solidariedade aos familiares.

O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, 12, às 15h, no Cemitério Municipal.

Leia também:

1. VÍDEO – Operação apreende R$ 1,5 milhão em roupas falsas em Brusque

2. Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna aos cinemas de Brusque

3. Escavadeira colide com carro e criança é conduzida ao hospital em Brusque

4. GALERIA – Família brusquense retorna para casa neste sábado após completar segunda volta ao mundo

5. Leitura da Bíblia por 64 horas ininterruptas começa nesta quinta-feira, no Centro de Brusque



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

