Maré seca mostra navio naufragado há 63 anos em Florianópolis

Com o recuo do mar, os destroços do navio Guarará, que afundou há 63 anos, ficou à mostra na praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, a 100 metros da praia.

A explicação é simples: como a faixa de areia de estendeu, o que antes ficavam debaixo d’água agora está aparente, inclusive o que sobrou de navio cargueiro, naufragado em 1954.

O litoral de Santa Catarina registrou a maré seca pela segunda vez no mês a partir desta quinta-feira, 24. O fenômeno deve seguir até sábado, 26, de acordo com a Epagri/Ciram.