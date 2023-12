Margem esquerda da Beira Rio deve ser liberada para trânsito nesta sexta-feira

A margem esquerda da avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, conhecida como Beira Rio, deve ser liberada para o trânsito nesta sexta-feira, 15. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos está finalizando os reparos no asfalto e na limpeza do local após a destruição causada pela chuva do último mês.

A via asfaltada será concluída ainda nesta quinta-feira, 14, porém, a avenida não será liberada para pois é preciso recolher o material usado no reparo e limpar toda a área, que está com muita lama e outros sedimentos.

O Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho, explicou como foi feito o trabalho de recuperação da margem. “Já estamos com a base, já vamos fazer a primeira perfilagem, que é a primeira capinha de asfalto, e nesta quinta a gente espera concluir a pavimentação asfáltica”, ressalta.

“Sexta-feira a gente conclui o trecho próximo à ponte do Trabalhador, onde tinha uma grande sedimentação de material. Além dessa sedimentação, foram feitas as limpezas das bocas de lobo. E é óbvio que esse material, tirado com a pá, acaba ficando em cima da calçada, na beirada da pista. Então, a gente deve concluir a nossa programação e liberar o tráfego na sexta”, afirmou Ivan.

O secretário disse ainda que a melhora do tempo em Brusque contribuiu para que a Secretaria de Obras acelerasse os trabalhos. “Com a melhora do tempo, a condição climática nos ajudou na última semana e a gente, através da equipe de asfalto, conseguiu fazer o recapeamento, digamos assim, um tapo buraco melhorado na margem direita da Beira Rio”, explicou.

Entretanto, os trabalhos em toda a extensão da Beira Rio ainda não foram realizados. Serão realizados ainda serviços na região próxima ao Emma II. O trecho próximo ao River Mall também está sendo consertado.

