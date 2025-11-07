Margem esquerda da Beira Rio, em Brusque, será interditada a partir desta sexta por conta da Olesc

A margem esquerda da avenida Beira Rio, em Brusque, será totalmente interditada entre as 22h desta sexta-feira, 7, e as 17h de sábado, 8, para a realização das provas de ciclismo da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc).

O bloqueio abrangerá toda a extensão da via, iniciando na ponte Mário Olinger, conhecida como ponte dos Bombeiros, e seguindo até a ponte João Libério Benvenutti, popularmente chamada de ponte da Bilu.

Durante o período, o trânsito estará completamente fechado para veículos, sendo permitido apenas o acesso das equipes técnicas, atletas e organização do evento esportivo.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), o bloqueio é temporário e necessário para preservar a integridade dos atletas e garantir o bom andamento da competição. A orientação aos motoristas é que evitem o trecho durante o período de interdição e utilizem rotas alternativas pela margem direita da avenida.

