Margem esquerda da Beira Rio, em Brusque, será interditada neste domingo para realização de corrida

Neste domingo, 7, a margem esquerda da avenida Beira Rio, em Brusque, ficará interditada para a realização da 1ª Corrida Rústica de Natal. A interdição será entre a ponte da Bilu e a ponte dos Bombeiros, das 3h às 12h.

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque (Setram) e a equipe de Trânsito de Brusque (GTB) estará no local para conduzir a sinalização.

Os motoristas devem ficar atentos aos seguintes pontos: trecho sem circulação de veículos durante todo o período, acesso limitado apenas para equipes técnicas e ambulância, e opções e alternativas de rota serão sinalizadas pelos agentes.

Após a premiação e dispersão das equipes, a via será liberada gradualmente, conforme avaliação dos agentes e remoção completa da sinalização.

A corrida

A largada será na margem esquerda, nas proximidades do River Mall, com concentração dos participantes a partir das 6h e largada prevista para 6h30. Do ponto de largada, os corredores seguem em direção à ponte da Bilu, com percursos de 10 km, 5 km, 3 km e categoria kids.

Com distâncias de 5 e 10 quilômetros, a corrida deve reunir tanto atletas experientes quanto praticantes ocasionais que buscam participar de um evento esportivo com atmosfera natalina. Ao longo de todo o percurso, estarão disponíveis pontos estratégicos de apoio e hidratação.

De acordo com os organizadores, a proposta vai além da competição, já que a intenção é estimular a prática esportiva, incentivar hábitos saudáveis e aproximar a comunidade em uma celebração ao ar livre, aproveitando um dos cartões-postais urbanos de Brusque.

A programação contempla momentos de confraternização e celebração em família e, ao término da prova, ocorrerá a entrega de medalhas aos participantes e troféus aos melhores colocados de cada categoria.

Os motoristas que circulam pela região devem ficar atentos às alterações temporárias no trânsito ao longo da manhã, especialmente entre as pontes envolvidas no trajeto, onde haverá maior concentração de público e equipes de apoio.

Com espírito natalino e presença de equipes esportivas e corredores amadores, a 1ª Corrida Rústica de Natal inaugura o calendário festivo esportivo de dezembro.

No momento da retirada dos kits, os participantes estão sendo convidados a doar brinquedos ou alimentos, que serão destinados a famílias e instituições previamente selecionadas pelos organizadores.

“A ideia é celebrar o fim de ano com movimento, alegria e solidariedade. Cada participante contribui com algo que vai além da pista e ajuda as famílias que mais precisam”, disse o organizador da prova, Carlos Eduardo Vieira.

A expectativa é reunir aproximadamente 400 corredores, entre amadores, profissionais, iniciantes e público infantil, além de familiares e apoiadores distribuídos pela avenida.