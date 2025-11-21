Marido contrário a separação de casamento mata esposa e tira própria vida, em Itajaí

Um homem de 57 anos matou a esposa, de 43, e tirou a própria vida na sequência. O caso aconteceu em Itajaí, no bairro Espinheiros, na tarde desta sexta-feira, 21. Segundo a polícia, o homem era contrário à separação do casamento.

Conforme o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) de Itajaí, que atendeu à ocorrência, as discussões entre os dois eram frequentes. A filha do casal, de 19 anos, encontrou os dois mortos na residência. Eles eram naturais de Guarani das Missões (RS).

Relatos de testemunhas

Testemunhas relataram à PM que o casal discutia frequentemente. Nesta sexta, ouviram discussões durante a manhã. Momentos antes dos disparos, eles teriam parado de discutir.

A filha do casal informou que presenciou as discussões. O pai teria pedido a ela que saísse para “dar uma volta ou ir ao mercado”, pois desejava conversar com a esposa. Quando retornou, encontrou seus pais sem vida, baleados.

A arma utilizada pelo homem estava com registro regular em seu nome. Trata-se de um revólver Taurus calibre .38 SPL.

