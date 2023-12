Marido de mulher encontrada morta com golpes de martelo na cabeça é preso no Vale do Itajaí

Nesta terça-feira, 19, foi preso o marido de Darci Novah Vahl, de 56 anos, encontrada morta no último sábado, 16, com golpes de machado na cabeça, na Estrada Geral de São Donato, uma área rural de Dona Emma, no Vale do Itajaí.

A polícia Civil foi até a casa onde vivia o casal para cumprir dois mandados de prisão contra o marido da vítima. Porém ele não foi encontrado no local. Mais tarde, o suspeito, acompanhado de seu advogado, se entregou na delegacia.

Segundo o Portal g1, o delegado André Amarante informou que o marido teria confessado o crime. Ele havia brigado com a vítima no sábado e acabou ferindo Darci várias vezes na cabeça. O homem foi levado para o Presídio Regional de Rio do Sul

A arma do crime não foi encontrada. Inicialmente, a informação que foi divulgada é que os ferimentos da vítima teriam sido causados por um machado, mas depois ficou comprovado que a ferramenta utilizada no feminicídio foi um martelo.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: