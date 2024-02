Marilisa Boehm assume governo do estado interinamente durante viagem de Jorginho Mello

A vice-governadora Marilisa Boehm assumiu neste sábado, 17, o comando do Estado. A troca do cargo ocorreu em Florianópolis, na Casa d’Agronômica. Marilisa Boehm substitui interinamente o governador Jorginho Mello até o próximo 24, que viaja em missão oficial para Dubai, nos Emirados Árabes.

“Vamos mostrar os potenciais de Santa Catarina, esse estado de gente trabalhadora e que empreende. Queremos exportar nossos produtos, importar o que for de interesse do nosso empresariado e fazer de Santa Catarina um estado cada vez melhor e mais competitivo. Eu não tenho dúvida de que eles vão se encantar com tudo que vamos mostrar”, destacou o governador Jorginho Mello.

A comitiva catarinense embarcou neste sábado, 17, para São Paulo e na madrugada seguiu para Dubai. A chegada está prevista para a noite do domingo, 18.

Esta é a segunda vez que a vice-governadora Marilisa Boehm assume o governo do estado. A primeira foi no início de dezembro de 2023 quando Jorginho Mello viajou em missão oficial para a Argentina, onde participou da posse do presidente eleito Javier Milei, em Buenos Aires, e tratou de assuntos de interesse de Santa Catarina.

“Mais uma vez assumo o Estado de forma muito tranquila. Daremos continuidade aos trabalhos que já estão em andamento. E estou muito feliz em poder ajudar e saber que o nosso governador Jorginho Mello está indo viajar para buscar novas parcerias e investimentos para Santa Catarina “, ressaltou Marilisa.

