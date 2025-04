O Maringá fez uma grande campanha no Campeonato Paranaense, mas chegar à final pela quarta vez e não vencer foi dolorido para o clube e para a torcida. Restam na temporada a Copa do Brasil e o Brasileiro Série C, para dar sequência ao crescimento do Dogão nos últimos anos.

O dono do melhor ataque do estadual pretende repetir o desempenho na terceira divisão nacional. Umas das mostras do poderio ofensivo foi na semifinal do Paranaense, aplicando 3 a 0 sobre o Athletico em plena Ligga Arena. Somando as vitórias sobre Juventude e União Carmolandense-TO na Copa do Brasil, o Dogão tem 33 gols em 19 jogos.

No comando da equipe está Jorge Castilho, o técnico mais longevo da Série C. Chegou ao Maringá em 2020 como auxiliar e passou a ser o treinador no ano seguinte, durante a segunda divisão do Paranaense. Em 2022, saiu por um empréstimo ao Ipatinga-MG, enquanto o Maringá estava sem calendário, e voltou para a pré-temporada de 2023.

A principal baixa para a Série C deve ser o volante Rodrigo. Após três gols e três assistências em 17 jogos, está sendo transferido para o Fortaleza.

Destaques



Matheus Moraes: um dos artilheiros do Campeonato Paranaense, com oito gols. Soma ainda um gol e uma assistência na Copa do Brasil. Foi sondado por diversos clubes, mas permanece para a Série C.



Max Miller: o zagueiro está no Maringá desde 2023. Em 2025, é titular, com três gols e uma assistência em 17 partidas.



Robertinho: ponta que conhece de perto o Maringá. Desde 2021 no clube, passou por outros clubes em empréstimos. Alterna momentos como reserva e titular na temporada, e marcou um gol no Campeonato Paranaense

Chegaram: Geovane Meurer (volante – Coritiba)

Saíram: Rodrigo (volante – Fortaleza)



Maringá Futebol Clube

Maringá (PR)

Fundação: 7 de julho de 2010

Estádio: Willie Davids (municipal) – 16.000 lugares

Presidente: João Vitor Mazzer

Técnico: Jorge Castilho

Material esportivo: sem marca

Principais títulos: 2 Taça FPF (2015 e 2017)

Vs. Brusque: nunca se enfrentaram

Copa do Brasil: 3ª fase (vs. Atlético-MG, em andamento)

Paranaense: 2º (perdeu a final para o Operário-PR)

Ex-Brusque: Cristovam

Foto: Moraes (dir.) comemora gol sobre o Athletico na semifinal do estadual | Fernando Teramatsu/Maringá FC

