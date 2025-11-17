Marlon Sassi comenta prioridades do mandato para o biênio 2025-2027 na Acibr

Reeleito para o biênio 2025-2027, o presidente da Associação Empresarial de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Acibr), Marlon Sassi, comentou as prioridades para seu mandato de continuidade na associação.

Integrando a Acibr desde 1991, Marlon passou a fazer parte da diretoria há 12 anos. Antes de comandar a sociedade, foi vice-presidente nos dois mandatos de Rita Conti.

Uma das metas do último mandato, conforme o gestor, era chegar a mil empresas associadas, mas não foi possível alcançá-la. Entretanto, ele justifica que não houve campanhas de divulgação para recrutar novas pessoas para a Acibr. A entidade possui hoje mais de 900 associados.

Ainda assim, Marlon comenta que sempre busca reunir dados e movimentações realizadas pela Acibr, que influenciam empresas ou o poder público na decisão de investimentos e melhorias na região, com o intuito de comprovar a necessidade da entidade.

Prioridades do mandato

O presidente ressaltou que a Acibr defende muitas bandeiras, mas, entre elas, principalmente assuntos voltados à infraestrutura. De forma positiva, menciona as obras do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) com a BR-101, em Itajaí, em que houve participação da Acibr, que apontou a necessidade da construção.

Outra demanda defendida há tempos pela Acibr é a construção da barragem de Botuverá, que seguirá na lista da entidade.

“É para a nossa segurança. [Os gastos para reconstrução dos danos] passaram de R$ 35 milhões. Se nós somarmos mais o que foi em Itajaí, levantamos cerca de R$ 20 milhões também. Já chegamos em 55. Pegamos toda a outra região, fomos para R$ 60 milhões, numa barragem que vai custar R$ 140. Então em um evento [cheia] foi gasto 50% do valor da obra”.

Ele reforça que uma das grandes bandeiras da Associação Empresarial de Brusque é trazer o conhecimento para as empresas. “Para que elas possam satisfazer as necessidades da nossa região”.

Preocupação constante com a segurança

Questionado sobre a última pesquisa que aponta Brusque como a cidade mais segura entre municípios com 100 mil habitantes ou mais, o presidente menciona que é um número que pode ser comemorado, mas que não devemos nos prender a ele.

“Não é apenas um número que vai nos fazer ficarmos seguros, mas sim a nossa luta e preocupação constante com a segurança”.

Ele reforça que a Acibr sempre está ao lado das polícias Civil e Militar, principalmente na demanda que envolve o efetivo da PM na região, que há anos vem sendo discutido.

Núcleos

Marlon Sassi destacou ainda os avanços na condução dos núcleos da entidade, que hoje conta com 29. “A grande força da associação empresarial hoje é os núcleos”. Os últimos três presidentes da Associação foram integrantes de núcleos: Halisson Habitzreuter, Rita Conti e agora Marlon Sassi.

O presidente diz que 80% dos associados da Acibr estão dentro dos núcleos setoriais. “Um núcleo se reúne, no mínimo, uma vez no mês. Quando há ações ou atividades, eles se reúnem várias vezes no mês, ou seja, todos frequentam efetivamente a associação empresarial. E assim formam uma força muito grande que movimenta a economia”.

Desta forma, Sassi tem o interesse de que a Acibr seja reconhecida pelas ações dos núcleos. “Nossa região tem que ser vista pela qualidade de serviço. Para quem olhar de fora poder dizer que quer fazer negócios aqui ou, quem está aqui, dizer que pode fazer negócios na região, pois há sustentabilidade”.

O presidente destacou a aproximação da Acibr com o governo federal, onde foi possível contar com o apoio dos senadores Esperidião Amin, Jorge Seif e Ivete da Silveira. Nos âmbitos estadual e municipal, Sassi agradeceu a abertura que o governo do estado e o prefeito de Brusque têm permitido para discutir demandas.

Ao final, afirmou que o trabalho na entidade não é feito sozinho, mas que conta com o apoio de todos que integram a associação. “A nossa força é a união de várias mãos”.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

