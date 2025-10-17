Marlon Sassi é reeleito presidente da Acibr para gestão 2025-2027

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realizou na quinta-feira, 16, a assembleia eleitoral para a escolha da nova diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal.

Na ocasião, o empresário Marlon Sassi foi reeleito para o cargo de presidente da entidade, tendo José Augusto Werner como vice-presidente para a gestão 2025-2027.

Como já é tradição na Acibr, a assembleia eleitoral teve chapa única, mas contou com o voto de 58 associados, que, por unanimidade, referendaram o nome de Marlon, José Augusto e de toda a diretoria.

“Agradeço a escolha do meu nome e do José Werner como vice-presidente, assim como todos os novos nomes da diretoria e conselhos. Hoje somos quase 900 empresas associadas, e nos últimos dois anos, mais de 200 novas empresas se uniram à Acibr, um termômetro de que estamos no caminho certo”, destaca o presidente reeleito.

Ele ressalta que em seu primeiro mandato, buscou dar continuidade ao trabalho realizado pelos presidentes anteriores e, para a segunda gestão, seguirá a mesma linha.

“Talvez o meu maior papel como presidente da Acibr é a inclusão, atuando de uma forma que todas as empresas associadas tenham voz e consigam se desenvolver”.

O vice-presidente eleito, José Augusto Werner, faz parte da diretoria da entidade há cerca de 10 anos, iniciando sua trajetória na gestão de Halisson Habitzreuter e dando continuidade durante o mandato de Rita Cassia Conti. Na primeira gestão de Marlon, ocupou o cargo de diretor financeiro.

“A expectativa é dar apoio ao presidente nas demandas da associação e buscar um aprendizado e envolvimento ainda maior com a sociedade e os colaboradores. A importância da Acibr é indiscutível como uma entidade fundamental no meio empresarial, na busca de soluções para diversas demandas das empresas da região”.

Vice-presidentes territoriais

Uma novidade desta gestão é a criação de duas vice-presidências. Ivan Tridapalli é o vice-presidente territorial de Guabiruba e Edson Rubem Müller é o vice-presidente territorial de Botuverá.

“Representamos as cidades de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Para esse mandato, criamos esses dois novos papéis dentro da diretoria, com o objetivo de fortalecer ainda mais a nossa proximidade com o poder público e também com as demandas de cada município”, explica Marlon.

Eleição e posse

Após mudança no estatuto, pela primeira vez, a posse da nova diretoria foi realizada logo após o encerramento da assembleia eleitoral. A alteração tem o objetivo de facilitar o trabalho da entidade.

“Mesmo sendo chapa única, a Acibr sempre faz questão de fazer a votação para demonstrar a legitimidade e a representatividade que a entidade tem. Este ano, passamos a fazer a eleição e a posse de forma automática, para não ter necessidade de convocar uma nova assembleia apenas para a posse e assim facilitar a questão burocrática dentro da entidade”, explica o assessor jurídico da Acibr, Osmar Peron Júnior.

O tradicional evento que marca o início da nova diretoria será realizado no dia 17 de novembro, na Sociedade Santos Dumont.

Diretoria Acibr – Gestão 2025/2027

Marlon Sávio Sassi – Presidente

José Augusto Werner – Vice-presidente

Taciano Pettermann – Diretor Financeiro

Denísio do Nascimento – Diretor de Projetos Especiais

Halisson Habitzreuter – Diretor de Assuntos Tecnológicos e Segurança

Altamir Antônio Schaadt – Diretor de Assuntos do Comércio

Daiane Kerli Rossano – Diretora de Núcleos e Câmaras

Alexandre Zen – Diretor de Assuntos da Indústria

Gabriel Fernando Zen – Diretor de Relações Empresariais

Jaqueline Knihs – Diretora de Assuntos de Prestação de Serviços

Fabio Luís Kormann – Diretor de Assuntos de Pequenas e Micro Empresas

Rosemari Glatz – Diretora de Assuntos de Educação e Turismo

Rita Cassia Conti – Diretora de Assuntos Legais e Governamentais

Karla Fischer Boos – Diretora de Assuntos de Comércio Exterior

Werner Gustavo Willrich – Diretor de Assuntos Ambientais e da Saúde

Maria Valzete Ludwig Walendowsky – Diretora de Assuntos do CESCBr

Ralf Maschio e Silva – Diretor de Patrimônio

Silvano João Costa – Diretor de Assuntos Comunitários

Edson Rubem Müller – Vice-presidente Territorial de Botuverá

Ivan Luiz Tridapalli – Vice-presidente Territorial de Guabiruba

Artur Eduardo Marchi – Diretor Suplente

Fernando José de Oliveira – Diretor Suplente

Juçara Darosci Benvenutti – Diretora Suplente

Conselho Fiscal – Gestão 2025/2027

Sinésio Jacomossi – Conselheiro Fiscal

Thiago Fischer – Conselheiro Fiscal

Cristina Fabiana Zuqui de Souza – Conselheira Fiscal

Ademar Sapelli – Conselheiro Fiscal Suplente

Heriberto Cesar Vieira – Conselheiro Fiscal Suplente

Elizabeth Carminatti – Conselheira Fiscal Suplente

Conselho Deliberativo – Gestão 2025/2027

Rita Cássia Conti – RC Conti Mensageiro dos Sonhos

Ingo Fischer – Irmãos Fischer

Edemar Fischer – Irmãos Fischer

Halisson Habitzreuter – HHC Contabilidade

Arthur Eduardo Zen – Gamar Participações

André Augusto Cipriani Gomes – Batata Bistrô

Valter Floriani – Caçamba Cidade Limpa

Otto Hermann Grimm – Colégio Cônsul Carlos Renaux

Yan Eccel Lauritzen – Linha Trichê

Fellipe Jacomossi – Dinâmica Contabilidade

Eunice Francisco Furtado – Nunes Serviços Postais

César Gohr – Erenita Gohr Construtora

José Antônio Guesser Júnior – Zeca Clínica Veterinária

Ingo Fischer Júnior – Irmãos Fischer

Janete Zen – Hotel Monthez

Luciano Hausmann – Deltacem Consultoria Empresarial

Elizete de Souza Geanesine Felix – Julio Administradora de Imóveis

Gisela Gracher Stieven – Shopping Gracher

Rodrigo Lorenz Freitas – Garmisch Têxtil

Nilo Barni Júnior – NB Têxtil

Marise Westphal Hartke – Rádio Diplomata

Patrícia Conti – RC Conti

Gustavo Caetano – Sesc

Amilton Luiz Cardoso – Transamilpe

Aristides Mafra Junior – Transportadora Sete de Setembro

Antônio César de Souza – Transportes Brusville

Charles Machado – Unimed Brusque

Joaquim Zucco – Construmaq

Francine Krieger da Cunha – Nelson Importação

Carlos Sérgio Zen – ZM

Iracema Gonçalves de Paulo – Sesi Clínica

Andrea Niehues – Viacredi

Deivid Sant’ana – Dev10

Louise Dorow Caetano – Escola Sesi

Jacson Mensor – Ademicon

