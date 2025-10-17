Marlon Sassi é reeleito presidente da Acibr para gestão 2025-2027
José Augusto Werner assume como vice-presidente da entidade
A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realizou na quinta-feira, 16, a assembleia eleitoral para a escolha da nova diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal.
Na ocasião, o empresário Marlon Sassi foi reeleito para o cargo de presidente da entidade, tendo José Augusto Werner como vice-presidente para a gestão 2025-2027.
Como já é tradição na Acibr, a assembleia eleitoral teve chapa única, mas contou com o voto de 58 associados, que, por unanimidade, referendaram o nome de Marlon, José Augusto e de toda a diretoria.
“Agradeço a escolha do meu nome e do José Werner como vice-presidente, assim como todos os novos nomes da diretoria e conselhos. Hoje somos quase 900 empresas associadas, e nos últimos dois anos, mais de 200 novas empresas se uniram à Acibr, um termômetro de que estamos no caminho certo”, destaca o presidente reeleito.
Ele ressalta que em seu primeiro mandato, buscou dar continuidade ao trabalho realizado pelos presidentes anteriores e, para a segunda gestão, seguirá a mesma linha.
“Talvez o meu maior papel como presidente da Acibr é a inclusão, atuando de uma forma que todas as empresas associadas tenham voz e consigam se desenvolver”.
O vice-presidente eleito, José Augusto Werner, faz parte da diretoria da entidade há cerca de 10 anos, iniciando sua trajetória na gestão de Halisson Habitzreuter e dando continuidade durante o mandato de Rita Cassia Conti. Na primeira gestão de Marlon, ocupou o cargo de diretor financeiro.
“A expectativa é dar apoio ao presidente nas demandas da associação e buscar um aprendizado e envolvimento ainda maior com a sociedade e os colaboradores. A importância da Acibr é indiscutível como uma entidade fundamental no meio empresarial, na busca de soluções para diversas demandas das empresas da região”.
Uma novidade desta gestão é a criação de duas vice-presidências. Ivan Tridapalli é o vice-presidente territorial de Guabiruba e Edson Rubem Müller é o vice-presidente territorial de Botuverá.
“Representamos as cidades de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Para esse mandato, criamos esses dois novos papéis dentro da diretoria, com o objetivo de fortalecer ainda mais a nossa proximidade com o poder público e também com as demandas de cada município”, explica Marlon.
Após mudança no estatuto, pela primeira vez, a posse da nova diretoria foi realizada logo após o encerramento da assembleia eleitoral. A alteração tem o objetivo de facilitar o trabalho da entidade.
“Mesmo sendo chapa única, a Acibr sempre faz questão de fazer a votação para demonstrar a legitimidade e a representatividade que a entidade tem. Este ano, passamos a fazer a eleição e a posse de forma automática, para não ter necessidade de convocar uma nova assembleia apenas para a posse e assim facilitar a questão burocrática dentro da entidade”, explica o assessor jurídico da Acibr, Osmar Peron Júnior.
O tradicional evento que marca o início da nova diretoria será realizado no dia 17 de novembro, na Sociedade Santos Dumont.
Diretoria Acibr – Gestão 2025/2027
Marlon Sávio Sassi – Presidente
José Augusto Werner – Vice-presidente
Taciano Pettermann – Diretor Financeiro
Denísio do Nascimento – Diretor de Projetos Especiais
Halisson Habitzreuter – Diretor de Assuntos Tecnológicos e Segurança
Altamir Antônio Schaadt – Diretor de Assuntos do Comércio
Daiane Kerli Rossano – Diretora de Núcleos e Câmaras
Alexandre Zen – Diretor de Assuntos da Indústria
Gabriel Fernando Zen – Diretor de Relações Empresariais
Jaqueline Knihs – Diretora de Assuntos de Prestação de Serviços
Fabio Luís Kormann – Diretor de Assuntos de Pequenas e Micro Empresas
Rosemari Glatz – Diretora de Assuntos de Educação e Turismo
Rita Cassia Conti – Diretora de Assuntos Legais e Governamentais
Karla Fischer Boos – Diretora de Assuntos de Comércio Exterior
Werner Gustavo Willrich – Diretor de Assuntos Ambientais e da Saúde
Maria Valzete Ludwig Walendowsky – Diretora de Assuntos do CESCBr
Ralf Maschio e Silva – Diretor de Patrimônio
Silvano João Costa – Diretor de Assuntos Comunitários
Edson Rubem Müller – Vice-presidente Territorial de Botuverá
Ivan Luiz Tridapalli – Vice-presidente Territorial de Guabiruba
Artur Eduardo Marchi – Diretor Suplente
Fernando José de Oliveira – Diretor Suplente
Juçara Darosci Benvenutti – Diretora Suplente
Conselho Fiscal – Gestão 2025/2027
Sinésio Jacomossi – Conselheiro Fiscal
Thiago Fischer – Conselheiro Fiscal
Cristina Fabiana Zuqui de Souza – Conselheira Fiscal
Ademar Sapelli – Conselheiro Fiscal Suplente
Heriberto Cesar Vieira – Conselheiro Fiscal Suplente
Elizabeth Carminatti – Conselheira Fiscal Suplente
Conselho Deliberativo – Gestão 2025/2027
Rita Cássia Conti – RC Conti Mensageiro dos Sonhos
Ingo Fischer – Irmãos Fischer
Edemar Fischer – Irmãos Fischer
Halisson Habitzreuter – HHC Contabilidade
Arthur Eduardo Zen – Gamar Participações
André Augusto Cipriani Gomes – Batata Bistrô
Valter Floriani – Caçamba Cidade Limpa
Otto Hermann Grimm – Colégio Cônsul Carlos Renaux
Yan Eccel Lauritzen – Linha Trichê
Fellipe Jacomossi – Dinâmica Contabilidade
Eunice Francisco Furtado – Nunes Serviços Postais
César Gohr – Erenita Gohr Construtora
José Antônio Guesser Júnior – Zeca Clínica Veterinária
Ingo Fischer Júnior – Irmãos Fischer
Janete Zen – Hotel Monthez
Luciano Hausmann – Deltacem Consultoria Empresarial
Elizete de Souza Geanesine Felix – Julio Administradora de Imóveis
Gisela Gracher Stieven – Shopping Gracher
Rodrigo Lorenz Freitas – Garmisch Têxtil
Nilo Barni Júnior – NB Têxtil
Marise Westphal Hartke – Rádio Diplomata
Patrícia Conti – RC Conti
Gustavo Caetano – Sesc
Amilton Luiz Cardoso – Transamilpe
Aristides Mafra Junior – Transportadora Sete de Setembro
Antônio César de Souza – Transportes Brusville
Charles Machado – Unimed Brusque
Joaquim Zucco – Construmaq
Francine Krieger da Cunha – Nelson Importação
Carlos Sérgio Zen – ZM
Iracema Gonçalves de Paulo – Sesi Clínica
Andrea Niehues – Viacredi
Deivid Sant’ana – Dev10
Louise Dorow Caetano – Escola Sesi
Jacson Mensor – Ademicon
