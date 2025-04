Martelo batido: ministro da Saúde confirma habilitação do Hospital Azambuja para atender oncologia pelo SUS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou ao vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), que o Hospital Azambuja será habilitado para prestar atendimento de oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Padilha e Deco tiveram uma reunião em Brasília na tarde desta terça-feira, 22.

O deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC) participou do encontro. A confirmação do serviço ao hospital foi intermediada pelo vice-prefeito. O aval de Padilha sobre a habilitação foi divulgado por uma fonte do governo ao jornal O Município.

Nas redes sociais, o vice-prefeito publicou uma foto ao lado do ministro da Saúde e do deputado federal. Um documento foi borrado para gerar suspense. “Até o final da tarde, ótimas notícias para o brusquense”, escreveu Deco.

